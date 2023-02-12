Стефанос Циципас: «Давайте сами осуществим те перемены, которые хотим увидеть в мире»

Третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о современном обществе.

«Давайте сами осуществим те перемены, которые хотим увидеть в мире. Давайте распространять любовь и доброту, принимать наши различия и работать над более мирным завтрашним днем. В мире, наполненном хаосом, давайте будем спокойствием, светом и надеждой», – написал Циципас.

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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