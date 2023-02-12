Стефанос Циципас: «Давайте сами осуществим те перемены, которые хотим увидеть в мире»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о современном обществе.

«Давайте сами осуществим те перемены, которые хотим увидеть в мире. Давайте распространять любовь и доброту, принимать наши различия и работать над более мирным завтрашним днем. В мире, наполненном хаосом, давайте будем спокойствием, светом и надеждой», – написал Циципас.

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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4 комментария

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RegioDan
У Степы, похоже, после серии из 10 поражения подряд от Джоковича, крыша потекла. )
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Andreas Soffliggare
Ответ Julian Slink
а не Йылмаз ли загипнотизировал грека в свои любовные Гуру чары?)
Видимо, у Пепе Имаза кончились деньги, которые он надоил с Новака, и Имаз нашел нового клиента.
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Julian Slink
а не Йылмаз ли загипнотизировал грека в свои любовные Гуру чары?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
опять он со своими ТэПэшными текстами🤣
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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