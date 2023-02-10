Касаткина проиграла 3-й из 4 последних матчей

Теги WTA Дарья Касаткина Abu Dhabi Women's Tennis Open Циньвэнь Чжэн Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина проиграла Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира в Абу-Даби – 1:6, 2:6.

Для россиянки это третье поражение в трех последних матчах. Ни в одной из проигранных встреч она не взяла больше трех геймов.

20-летняя Чжэн, в свою очередь, провела шестой матч против топ-10 и одержала третью победу. Два из трех поражений она потерпела в прошлом году от первой ракетки мира Иги Швентек.

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7 комментариев

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Evil Man
Ответ Великий Алонсо
С таким теннисом 8 строчка в рейтинге для Касаткиной предел. Все, дальше не подняться, все упирается в её бадминтон на корте
да 8 строчка это даже выше предела, дикий фарт
+1
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ROBINZON
Тюра :" Я предупреждал - не тем стр...ом подаёт"
+1
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Fitz88
В Австралию за блинами,в ОАЭ на картинг.Кто сказал теннис?))
0
0
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Великий Алонсо
С таким теннисом 8 строчка в рейтинге для Касаткиной предел. Все, дальше не подняться, все упирается в её бадминтон на корте
+1
-1
0
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nmnackjbxkasbk
подкосило Касаткину
+1
0
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Axmat Cecenov
Ей не до тенниса
+2
-4
-2
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Александр Романов
Срочно пусть интервью даёт про свою половую жизнь
+6
-7
-1
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