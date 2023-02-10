Касаткина проиграла 3-й из 4 последних матчей

Восьмая ракетка мира проиграла в четвертьфинале турнира в Абу-Даби – 1:6, 2:6.

Для россиянки это третье поражение в трех последних матчах. Ни в одной из проигранных встреч она не взяла больше трех геймов.

20-летняя Чжэн, в свою очередь, провела шестой матч против топ-10 и одержала третью победу. Два из трех поражений она потерпела в прошлом году от первой ракетки мира Иги Швентек.

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