Абу-Даби (WTA). 1/4 финала. Бенчич играет с Роджерс, Касаткина встретится с Чжэн, Кудерметова – с Самсоновой

Теги результаты WTA Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Людмила Самсонова Abu Dhabi Women's Tennis Open Теннис

Дарья Касаткина сыграет с Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале в Абу-Даби. Вероника Кудерметова встретится с Людмилой Самсоновой.

Сетка здесь.

Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open

Абу-Даби, ОАЭ

6 – 12 февраля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Шелби Роджерс (США) Белинда Бенчич (Швейцария)
0:0
Дата проведения
10 февраля, 14.10
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Циньвэнь Чжэн (Китай)
Дата проведения
10 февраля, 15.30
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
10 февраля, 17.00
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия) Людмила Самсонова (Россия)
Дата проведения
10 февраля, 18.00
Онлайн матча

3 комментария

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kjma
Катар уже ждёт
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДоминаторТенниса
Ответ ivan 07
Будем надеяться ,что Даше удастся нанести поражение этой малоизвестной китаянке.
За хороший комментарий "+"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
Будем надеяться ,что Даше удастся нанести поражение этой малоизвестной китаянке.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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