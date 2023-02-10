Абу-Даби (WTA). 1/4 финала. Бенчич играет с Роджерс, Касаткина встретится с Чжэн, Кудерметова – с Самсоновой
Дарья Касаткина сыграет с Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале в Абу-Даби. Вероника Кудерметова встретится с Людмилой Самсоновой.
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Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open
Абу-Даби, ОАЭ
6 – 12 февраля 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 10 февраля, 14.10
- Дата проведения
- 10 февраля, 15.30
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.00
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00
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