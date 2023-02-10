Руне о победе над Хуслером: «У меня был план, и я очень его уважаю. Я ему дважды проигрывал»

Теги ATP Open Sud de France Марк-Андреа Хуслер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал победу над Марком-Андреа Хуслером во втором круге в Монпелье – 7:6(5), 6:2. Руне уступал австрийцу 0:2 в личных встречах.

«У меня был план, и я очень его уважаю. Я ему дважды проигрывал, но сегодня был очень сосредоточен. Сыграл хорошо, агрессивно, сохранял спокойствие. Хорошо попадал первым мячом. Держался близко к задней линии и старался использовать каждую возможность войти в корт и добавить агрессии. Получилось хорошо».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ DarvinRu
А Хуслер оказался австрийцем, хотя раньше был швейцарцем.
Неправильно! Хуслер оказался австралийцем, хотя раньше был шведом ☹️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DarvinRu
Ответ ɔculpa
То есть, судя по заголовку, Руне очень уважает свой план, то ли в том числе потому, что, то ли не смотря на то, что он дважды ему проигрывал. Понятненько, ясненько.
А Хуслер оказался австрийцем, хотя раньше был швейцарцем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
То есть, судя по заголовку, Руне очень уважает свой план, то ли в том числе потому, что, то ли не смотря на то, что он дважды ему проигрывал.
Понятненько, ясненько.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий