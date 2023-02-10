Руне о победе над Хуслером: «У меня был план, и я очень его уважаю. Я ему дважды проигрывал»

прокомментировал победу над Марком-Андреа Хуслером во втором круге в Монпелье – 7:6(5), 6:2. Руне уступал австрийцу 0:2 в личных встречах.

«У меня был план, и я очень его уважаю. Я ему дважды проигрывал, но сегодня был очень сосредоточен. Сыграл хорошо, агрессивно, сохранял спокойствие. Хорошо попадал первым мячом. Держался близко к задней линии и старался использовать каждую возможность войти в корт и добавить агрессии. Получилось хорошо».

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