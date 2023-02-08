Циньвэнь Чжэн снялась в фотосессии для китайского GQ
Циньвэнь Чжэн поделилась снимками из фотосессии для январского выпуска китайской версии журнала GQ.
Циньвэнь Чжэн поделилась снимками из фотосессии для январского выпуска китайской версии журнала GQ.
Стилисты даже не удосужились сделать для разных нарядов разную прическу, про работу фотографа я вообще молчу - это наспех состряпанная непрофессиональная работа, сделанная дилетантами, а не фотосессия модного журнала. GQ в очередной раз подтверждает свой уровень, который находится где-то ниже плинтуса.