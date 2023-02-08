Циньвэнь Чжэн снялась в фотосессии для китайского GQ

Теги фото WTA стиль Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн поделилась снимками из фотосессии для январского выпуска китайской версии журнала GQ.

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ChefJhonnyMorgan
Красивая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вегетарианец_
До чего же убогие наряды, рука-лицо просто.
Стилисты даже не удосужились сделать для разных нарядов разную прическу, про работу фотографа я вообще молчу - это наспех состряпанная непрофессиональная работа, сделанная дилетантами, а не фотосессия модного журнала. GQ в очередной раз подтверждает свой уровень, который находится где-то ниже плинтуса.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budennyy
Супер!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий