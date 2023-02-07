Хольгер Руне: «Готов к тому, что сейчас у всех соперников будет еще более сильное желание меня победить»

19-летний прокомментировал изменение своего статуса в туре.

«Я готов к тому, что сейчас у всех соперников будет еще более сильное желание меня победить. Но ничего страшного. Это показывает, что я добился успеха, и это хорошо.

Конечно, теперь матчи будут сложнее, потому что от меня ждут, что я буду выигрывать больше, чем в прошлом году.

Но мы знаем, что все в туре могут показывать замечательный теннис. И если я не буду показывать высокий уровень, то проиграю. Так что мне нужно быть готовым на 100% в каждом матче. Иначе нужно искать решения и готовиться к борьбе».

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