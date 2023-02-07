Джек Сок: «Потратил три месяца, чтобы привести тело в порядок и еще раз попробовать себя показать в теннисе»

Экс-восьмая ракетка мира прокомментировал победу в первом круге в Далласе – 7:6(2), 4:6, 6:4 над Ильей Ивашко за 3 часа и 4 минуты.

«Для этого я и работал последние месяцы. Всем, кто за мной следит, очевидно, что я не поехал в Австралию. У меня было трехмесячное межсезонье, которое я потратил на то, чтобы привести тело в порядок и еще раз попробовать себя показать в теннисе.

У меня было несколько тяжелых лет, и было весело возвращаться на прежний уровень. Такие матчи – это то, ради чего стоит дальше играть».

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