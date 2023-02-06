Мугуруса, выпавшая из топ-80: «Рейтинг для меня уже не приоритет. Сейчас главное – получать удовольствие на корте и брать трофеи»

Бывшая первая ракетка мира рассказала, с каким настроем выходит на корт. У двукратной чемпионки «Больших шлемов» четыре поражения в этом сезоне и шесть подряд. Сейчас она 83-я в рейтинге.

«В моей карьере было столько моментов, когда я была на высоте, и столько, когда нет. Это процесс – ты стараешься вернуться на вершину. Сейчас я сосредоточена на упорных тренировках и умении быть скромной.

Нужно понимать, что, возможно, в последнее время ты не добивалась такого успеха, как раньше, но это нормально, потому что все может очень быстро поменяться.

В теннисе одна неделя может пройти неудачно, следующая – хорошо, а потом все снова меняется. Думаю, опыт помогает мне сохранять спокойствие в не самые приятные моменты, когда я не очень хорошо играю или нет результатов.

Вот где пригодится опыт: сохранять спокойствие и продолжать упорно работать. И если придется быть поскромнее, тоже хорошо. Карьера спортсмена – это сплошные американские горки.

Мне кажется, что в этом году мне нужно спокойнее и проще ко всему относиться. В прошлом году я сильно на себя давила, постоянно твердила себе, что нельзя останавливаться, если хочешь остаться на вершине. Это явно не помогло, и мне было трудно.

Да, в этом году рейтинг важен – какого только рейтинга у меня не было, – но он для меня уже не приоритет. Сейчас главное – получать удовольствие на корте и брать трофеи, а там посмотрим, что будет с рейтингом».

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