Паркс после первого титула WTA: «Некоторым может показаться, что топ-10 далеко, но я верю в себя, я смогу пробиться туда в этом году»

Теги WTA Open 6ème Sens - Métropole de Lyon Алисия Паркс Теннис

51-я ракетка мира Алисия Паркс высказалась о первом в карьере титуле WTA. В финале в Лионе она обыграла Каролин Гарсия – 7:6(7), 7:5.

«Я продолжаю мечтать по-крупному. Некоторым может показаться, что топ-10 далеко, но я верю в себя, я смогу пробиться туда в этом году.

Перед финалом я твердила себе, что должна держать свою подачу. Я понимала, что будет непросто. Стратегия заключалась в том, чтобы не отдать ни одной своей подачи, а если смогу сделать брейк, превосходно. Я боролась на протяжении всего матча.

Мой тренер остался в отеле. Мне так больше нравится, он готовит меня перед матчем, а когда я на корте, я знаю, что никто не сможет мне помочь. Нужно справляться самой.

Игра была напряженная. Это был равный матч против местной соперницы, я должна была играть в свой теннис, и все сложилось в мою пользу».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Володин
Восходящая звезда американского тенниса!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Местная) Могла позвать друзей на разборки..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий