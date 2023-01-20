Виктория Азаренко: «Сейчас увлеклась фотографией, иногда снимаю игроков. Последним был Рублев»

Виктория Азаренко рассказала о сыне и увлечениях. Она поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским после выхода в 1/8 финала .

– Вика, на камере после матча вы передали привет сыну, написав его имя и нарисовав сердце. Как он вас провожает на матчи, как встречает после, что говорит?

– Лео сейчас, к сожалению, не в Австралии, но созваниваемся каждый день и он мне желает удачи. Ему очень нравится смотреть нарезки матчей, целиком не всегда из-за разницы во времени.

Я не знаю, насколько для него важны мои победы, как мне кажется. Все-таки ему хочется, чтобы мама была больше дома, рядом с ним. Когда же он со мной на кортах, на тренировках, я вижу, насколько ему интересно становится. Он хочет взять ракетку, поиграть, появляется мотивация. Я думаю, он мной гордится.

– Помню, 6-7 лет назад в Мельбурне вы рассказывали, что пытаетесь осилить Достоевского. Осилили? Чем еще сейчас увлекаетесь?

– Достоевского удалось прочитать только одну книгу – «Идиот». Мне тяжело читать книги, больше читаю на айпаде. Очень люблю читать биографии, разные интервью людей.

Сейчас очень увлекаюсь фотографией. Раньше увлекалась и оставила это дело. Сейчас купила для себя камеру. Люблю очень фотографировать природу, даже некоторых игроков. Последним, кого фотографировала, был . Надо спросить его, разрешит ли он мне выложить его фото.

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