Виктория Азаренко: «Сейчас увлеклась фотографией, иногда снимаю игроков. Последним был Рублев»
Виктория Азаренко рассказала о сыне и увлечениях. Она поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским после выхода в 1/8 финала Australian Open.
– Вика, на камере после матча вы передали привет сыну, написав его имя и нарисовав сердце. Как он вас провожает на матчи, как встречает после, что говорит?
– Лео сейчас, к сожалению, не в Австралии, но созваниваемся каждый день и он мне желает удачи. Ему очень нравится смотреть нарезки матчей, целиком не всегда из-за разницы во времени.
Я не знаю, насколько для него важны мои победы, как мне кажется. Все-таки ему хочется, чтобы мама была больше дома, рядом с ним. Когда же он со мной на кортах, на тренировках, я вижу, насколько ему интересно становится. Он хочет взять ракетку, поиграть, появляется мотивация. Я думаю, он мной гордится.
– Помню, 6-7 лет назад в Мельбурне вы рассказывали, что пытаетесь осилить Достоевского. Осилили? Чем еще сейчас увлекаетесь?
– Достоевского удалось прочитать только одну книгу – «Идиот». Мне тяжело читать книги, больше читаю на айпаде. Очень люблю читать биографии, разные интервью людей.
Сейчас очень увлекаюсь фотографией. Раньше увлекалась и оставила это дело. Сейчас купила для себя камеру. Люблю очень фотографировать природу, даже некоторых игроков. Последним, кого фотографировала, был Андрей Рублев. Надо спросить его, разрешит ли он мне выложить его фото.
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Так что тут надо вопрос самому себе задать))