Рууд – в ответ на критику кортов на Кубке Дэвиса в Узбекистане: «Небольшим федерациям нелегко проводить матчи, когда ITF дает меньше 2 месяцев на организацию»

отреагировал на критику кортов в Узбекистане.

Журналист Жозе Моргадо написал про корт, где проходят матчи Кубка Дэвиса между Узбекистаном и США: «Не такого стадиона я ожидал в квалификации 🥶».

«Не во всех странах есть большие стадионы, которые доступны круглый год, к тому же небольшим федерациям нелегко планировать и проводить матчи, когда дает меньше двух месяцев на организацию. Многие большие стадионы, на которых можно было бы сыграть, уже заняты под что-то другое», – твитнул в ответ Рууд.

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