Рууд – в ответ на критику кортов на Кубке Дэвиса в Узбекистане: «Небольшим федерациям нелегко проводить матчи, когда ITF дает меньше 2 месяцев на организацию»

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Каспер Рууд отреагировал на критику кортов в Узбекистане.

Журналист Жозе Моргадо написал про корт, где проходят матчи Кубка Дэвиса между Узбекистаном и США: «Не такого стадиона я ожидал в квалификации 🥶».

«Не во всех странах есть большие стадионы, которые доступны круглый год, к тому же небольшим федерациям нелегко планировать и проводить матчи, когда ITF дает меньше двух месяцев на организацию. Многие большие стадионы, на которых можно было бы сыграть, уже заняты под что-то другое», – твитнул в ответ Рууд.

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1 комментарий

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Gooner23
Молодец Каспер! Все по делу объяснил
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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