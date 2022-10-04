Кириос добивается снятия обвинений в нападении на бывшую девушку на основании проблем с психическим здоровьем

20-я ракетка мира добивается снятия обвинений в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари.

Юристы Кириоса заявили, что основанием для этого являются его проблемы с психическим здоровьем. Они попросили отложить рассмотрение дела, чтобы подготовить медицинское заключение.

Адвокат сообщил, что подал ходатайство после изучения истории болезни Кириоса с 2015 года, включая публичные заявления о его проблемах с психическим здоровьем.

Ходатайство о прекращении уголовного дела будет рассмотрено 3 февраля – на неделе после . По словам адвоката, Кириос хочет лично присутствовать на слушаниях.

Сейчас австралиец играет в Токио. Он не был обязан участвовать в заседании в Канберре.

Кириосу грозит два года тюрьмы – бывшая девушка обвинила в нападении. На их последнюю ссору приезжала полиция

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