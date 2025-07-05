Синнер проиграл лишь 17 геймов за три круга «Уимблдона». Он побил рекорд Федерера

Янник Синнер вышел во вторую неделю «Уимблдона».

Первая ракетка мира обыграл Педро Мартинеса Портеро – 6:1, 6:3, 6:1.

Синнер вышел во вторую неделю «Уимблдона», проиграв 17 геймов. Это наименьшее количество геймов, отданных на пути в 1/8 финала «Уимблдона» в мужском одиночном разряде за всю историю Открытой эры.

Ранее рекорд принадлежал Роджеру Федереру . За первые три круга «Уимблдона»-2004 швейцарец отдал 19 геймов.