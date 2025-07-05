Крейчикова не смогла защитить титул на «Уимблдоне». В рейтинге она опустится на 77-ю строчку

Барбора Крейчикова проиграла в третьем круге «Уимблдона».

Чешка проиграла Эмме Наварро – 6:2, 3:6, 4:6.

16-я ракетка мира не защитила прошлогодний титул. В рейтинге она опустится на 77-ю строчку.

Наварро, в свою очередь, второй раз подряд вышла в четвертый раунд «Уимблдона».

Дальше американка сыграет с Миррой Андреевой .