Макарова о победе Соболенко на Australian Open: «Арина показала настоящий мастер-класс, как искренне осуществить свою мечту»

Екатерина Макарова прокомментировала победу Арины Соболенко в финале Australian Open. Белоруска победила Елену Рыбакину и взяла первый в карьере «Большой шлем».

«Мы увидели очень классный, эмоциональный, захватывающий матч. Была битва двух сильнейших теннисисток турнира по всем аспектам – качеству игры, тактике, психологии. У Лены уже прослеживалось, что она идеально справляется с давлением, не показывает своих эмоций. У Арины бывали моменты, когда ей было тяжеловато справляться со своими переживаниями. Она начинала торопиться, делать невынужденные ошибки. Однако в этот раз Соболенко показала настоящий мастер-класс, как искренне прийти к победе, осуществить свою мечту. Она была максимально собрана и полностью контролировала свое состояние и настрой.

Обе были достойны победы, но немного сильнее была Арина. В первую очередь Соболенко опережала Рыбакину по ритму, хотя Лена теннисистка с очень активной игрой. Сама атакует, всегда старается навязать свой стиль. Но в этот раз Арина опережала ее по скорости, по быстроте, играла по максимально восходящему мячу. Порой казалось, что Рыбакина абсолютно ничего не успевает. Хотя она очень хорошо двигалась.

Это еще раз подчеркивает, что Соболенко была очень хорошо готова к Australian Open. Ранее выиграла турнир в Аделаиде, уверенно двигалась по сетке на самом «мэйджоре». Дойдя до финала, она не проиграла ни одного сета, хотя в соперниках были показывающие очень качественный теннис в Австралии Магда Линетт, Белинда Бенчич и Донна Векич. Так что мои огромные поздравления Соболенко и ее команде. Они заслуженно выиграли дебютный «Шлем».

Хочу поздравить и Рыбакину. Выход во второй финал турнира «Большого шлема» и долгожданный дебют в топ-10 – отличные достижения для 23-летней москвички. Она почти до совершенства довела свою подачу. За счет нее она классно выруливает из всех сложных ситуаций. В современном теннисе важно хорошо играть на задней линии, отлично двигаться, но если у тебя нет классной подачи, то это негативно скажется на результате в тот момент, когда силы начнут заканчиваться. Тебе будет очень сложно перевернуть матч в свою пользу. У Лены такая возможность всегда есть.

Возьмем тот же полуфинал с Азаренко. Были моменты, когда Вика перехватывала инициативу, но две-три классные подачи Лены – и она вновь чувствовала уверенность в себе. Очень часто на геймболах она делает эйс. Это всегда окрыляет. Так что мой совет молодым игрокам: очень много и усердно работайте над своей подачей», – написала Макарова в колонке для «Спорт-Экспресс».

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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