Соболенко о титулах Азаренко на Australian Open: «Думала: «Если она смогла, то, наверное, смогу и я»

высказалась о том, что в 2012-м и 2013-м на Australian Open побеждала Виктория Азаренко.

– Прошло 10 лет с тех пор, как здесь выиграла Вика. Теперь у белорусок три победы на Australian Open. Какую роль сыграла Вика, первой пройдя этот путь? Как она на вас повлияла? У белорусских игроков особая связь с Australian Open?

– Не знаю. Думаю, нам нравится Австралия. Надеюсь, мы нравимся ей. Не знаю. Что-то в Австралии нам подходит.

И, да, конечно, 10 лет – это много. Если честно, я почти не смотрела теннис, когда она выиграла Australian Open.

Но, конечно, то, что у нас в стране есть великолепный игрок, помогло мне поверить, что я могу добиться успеха. Я думала: «Если она смогла, то, наверное, смогу и я».

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