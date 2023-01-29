Соболенко о титулах Азаренко на Australian Open: «Думала: «Если она смогла, то, наверное, смогу и я»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко высказалась о том, что в 2012-м и 2013-м на Australian Open побеждала Виктория Азаренко.

– Прошло 10 лет с тех пор, как здесь выиграла Вика. Теперь у белорусок три победы на Australian Open. Какую роль сыграла Вика, первой пройдя этот путь? Как она на вас повлияла? У белорусских игроков особая связь с Australian Open?

– Не знаю. Думаю, нам нравится Австралия. Надеюсь, мы нравимся ей. Не знаю. Что-то в Австралии нам подходит.

И, да, конечно, 10 лет – это много. Если честно, я почти не смотрела теннис, когда она выиграла Australian Open.

Но, конечно, то, что у нас в стране есть великолепный игрок, помогло мне поверить, что я могу добиться успеха. Я думала: «Если она смогла, то, наверное, смогу и я».

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6 комментариев

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Карпесов
Ответ Вася Васильков
Думаю Арина спокойно бы тут выиграла и у сестер и у Ким и даже у Рода Лейвера если бы они согласились с ней сыграть на этом АО.
Даже ты бы выиграл у Рода Лейвера, чего уж там.
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+8
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Вася Васильков
Ответ Groove
Аза выигрывала когда в туре были сестры, Клийстерс, наши Кузя с Машей, Ли На и т.д. А сейчас есть Швентек, а за ней черт знает кто - саккари, бадосы, жабер и иже с ними.
Думаю Арина спокойно бы тут выиграла и у сестер и у Ким и даже у Рода Лейвера если бы они согласились с ней сыграть на этом АО.
+2
-4
-2
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sashati
Ответ Groove
Аза выигрывала когда в туре были сестры, Клийстерс, наши Кузя с Машей, Ли На и т.д. А сейчас есть Швентек, а за ней черт знает кто - саккари, бадосы, жабер и иже с ними.
Маша, Даша, просто дети стали старше, Просто-просто все мы подросли!
Но времена всегда одни и те же, крутые!
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sashati
Ответ JUVEMAGA007
Это комплимент или наоборот ?
Комплимент, это наше поле для сбора урожая!)
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JUVEMAGA007
Это комплимент или наоборот ?
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Groove
Аза выигрывала когда в туре были сестры, Клийстерс, наши Кузя с Машей, Ли На и т.д. А сейчас есть Швентек, а за ней черт знает кто - саккари, бадосы, жабер и иже с ними.
+20
-3
+17
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