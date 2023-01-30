Надаль о 22-м «Большом шлеме» Джоковича: «Заслуженная победа. Наслаждайся, Ноле👏🏻»

Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича, который вчера выиграл Australian Open и повторил его рекорд по количеству побед на «Больших шлемах».

«Потрясающее достижение, Новак! Поздравляю тебя и твою команду! Заслуженная победа. Наслаждайся, Ноле👏🏻», – написал Надаль в инстаграме.

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе