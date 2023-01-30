Надаль о 22-м «Большом шлеме» Джоковича: «Заслуженная победа. Наслаждайся, Ноле👏🏻»
Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича, который вчера выиграл Australian Open и повторил его рекорд по количеству побед на «Больших шлемах».
«Потрясающее достижение, Новак! Поздравляю тебя и твою команду! Заслуженная победа. Наслаждайся, Ноле👏🏻», – написал Надаль в инстаграме.
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У него на каждом турнире топ-10 есть.
Париж, Итог и АО вообще весь ТОП по составу.
О чём ты вообще?
Конечно, было бы интереснее, если бы он с Рафой играл в финале и на АО, и на Уиме. Но если Надаль туда не доходит, значит он не сильнейший (по крайней мере, на конкретный момент времени в конкретном состоянии). И это точно не проблемы Джоковича и его наследия