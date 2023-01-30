Надаль о 22-м «Большом шлеме» Джоковича: «Заслуженная победа. Наслаждайся, Ноле👏🏻»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP соцсети Теннис

Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича, который вчера выиграл Australian Open и повторил его рекорд по количеству побед на «Больших шлемах».

«Потрясающее достижение, Новак! Поздравляю тебя и твою команду! Заслуженная победа. Наслаждайся, Ноле👏🏻», – написал Надаль в инстаграме.

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26 комментариев

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RegioDan
Федя поздравил Новака с победой, пришлось и потному поздравлять.
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AF007
Ответ VaD
Грунт - одно из трёх покрытий в теннисе и на нем проводится ровно треть "Мастерсов", поэтому добирать турниры на траве можно было бы только путем исключения соревнований на харде, где проводится 2/3 "тысячников".
5-2-2 оптимальное соотношение. Где 5 это не грунт к твоему сожалению
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VaD
Ответ Боримир
Что за бред? У него на каждом турнире топ-10 есть. Париж, Итог и АО вообще весь ТОП по составу. О чём ты вообще?
Нынешние игроки топ-10 играют значительно хуже, чем игроки топ-10 прошлых лет. Неужели так трудно понять, что именно об этом идет речь?
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VaD
Ответ Alex Morhan
Ещё раз. Рафа играет с Шаповаловым 5 сетов - конкуренция, Новак его вынесет в 3 и что? Разница только в том, что Новак сильнее Рафы, и поэтому и нет такой борьбы, а Денис такой же.
Регулярное присутствие Шаповалова на решающих стадиях ТБШ само по себе является свидетельством слабого уровня тура, главным выгодоприобретателем чего является Джокович. Конкуренция - это если сейчас поставить Вавринку 2013-2015 или хотя бы Тима-2020. Чтобы если не победить серба, то хотя бы сделать матч интересным.
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Боримир
Ответ VaD
На теннисном слэнге шакальство - это выигрыш серии турниров при очень низком уровне соперников. Еще вопросы?
Что за бред?

У него на каждом турнире топ-10 есть.
Париж, Итог и АО вообще весь ТОП по составу.
О чём ты вообще?
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AF007
Ответ sfrrrR
По ходу VaD из запоя вышел, связанного с победой ненавистного ему Джоковича. Сейчас всю теннисную ветку заспамит, и, по новой... Надо спасать мужика, пропадёт же.
Ненавистны ему все, кто нанëс Надьке чувствительные шрамы (Федерер, Джокович, Алькарас, Кириос, Тиафу, Мюллер, Дарсис, Росол, Браун, остальные сотые ракетки, выкидывавшие лысого с травяного и хардовых ТБШ)
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Боримир
Лучшие
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Alex Morhan
Ответ VaD
Нормальной конкуренции, как и любой поклонник тенниса.
Ещё раз. Рафа играет с Шаповаловым 5 сетов - конкуренция, Новак его вынесет в 3 и что? Разница только в том, что Новак сильнее Рафы, и поэтому и нет такой борьбы, а Денис такой же.
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mrs Bennet
Молодец Рафа.
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VaD
Ответ AF007
Если в теннисе была бы хоть капелька справедливости, вместе с 3 мастерсами на оранжевом убожестве проводили бы 3 мастерса на траве
Грунт - одно из трёх покрытий в теннисе и на нем проводится ровно треть "Мастерсов", поэтому добирать турниры на траве можно было бы только путем исключения соревнований на харде, где проводится 2/3 "тысячников".
+1
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VaD
Ответ Alex Morhan
Не, я понимаю. Просто других то нет, и не совсем понятно, чего ты ожидаешь?
Нормальной конкуренции, как и любой поклонник тенниса.
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arseny572
Пусть Рафа радуется текущей личке с Новаком и что слился с Уима, Итогового и АО, а то его бы Новак за прошлогоднее шакальство на АО выпорол бы, мама не горюй! Пусть грунт тренит, в этом году скальп с него челов 10 могут снять.
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sfrrrR
По ходу VaD из запоя вышел, связанного с победой ненавистного ему Джоковича. Сейчас всю теннисную ветку заспамит, и, по новой... Надо спасать мужика, пропадёт же.
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dedpihto59
Ответ Евгений Осокин
на каком-каком сленге??? ахаха, Дружище я понимаю, ты глор Надаля. И Рафа по-своему прекрасен, и у него такие же периоды бывали в карьере. Да, возможно многие сейчас не готовы на 100%, но Новак очень стабилен сейчас (не считая эмоцианальной составляющей), и играет действительно как в самые лучшие годы. Зачем кого-то хейтить? Надо наслаждаться игрой этих великих теннисистов, ведь они каждый по-своему уникальны.
Это не лечится,человек сходит с ума от злобного бессилия, я и раньше ему писал, что его порвёт если Новак возьмёт АО‼️
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AF007
Ответ VaD
Если в теннисе есть хоть капелька справедливости, то после всего того ужаса, который случился за последние 7 месяцев, во время которых серб взял 6 титулов на 7 турнирах, маятник должен качнуться в другую сторону и Джокович должен перестать побеждать. Сколько можно шакалить, в самом деле.
Если в теннисе была бы хоть капелька справедливости, вместе с 3 мастерсами на оранжевом убожестве проводили бы 3 мастерса на траве
+3
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Евгений Осокин
Ответ VaD
На теннисном слэнге шакальство - это выигрыш серии турниров при очень низком уровне соперников. Еще вопросы?
на каком-каком сленге??? ахаха, Дружище я понимаю, ты глор Надаля. И Рафа по-своему прекрасен, и у него такие же периоды бывали в карьере. Да, возможно многие сейчас не готовы на 100%, но Новак очень стабилен сейчас (не считая эмоцианальной составляющей), и играет действительно как в самые лучшие годы. Зачем кого-то хейтить? Надо наслаждаться игрой этих великих теннисистов, ведь они каждый по-своему уникальны.
+6
-1
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dedpihto59
Ответ VaD
Если в теннисе есть хоть капелька справедливости, то после всего того ужаса, который случился за последние 7 месяцев, во время которых серб взял 6 титулов на 7 турнирах, маятник должен качнуться в другую сторону и Джокович должен перестать побеждать. Сколько можно шакалить, в самом деле.
Вот то, что Рафа зашакалил прошлогодний АО, без Новака, сказав при этом что, ему лучше что Новак не играет, тут сомнений нет‼️
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Serge Vendino
Ответ VaD
На теннисном слэнге шакальство - это выигрыш серии турниров при очень низком уровне соперников. Еще вопросы?
А что делает уровень соперников на турнирах, где выигрывает Джокович, низким? На АО Новак обыграл 3 и 6 ракетку мира и еще троих из топ-30. Для ТБШ это вполне серьезная сетка.
Конечно, было бы интереснее, если бы он с Рафой играл в финале и на АО, и на Уиме. Но если Надаль туда не доходит, значит он не сильнейший (по крайней мере, на конкретный момент времени в конкретном состоянии). И это точно не проблемы Джоковича и его наследия
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Alex Morhan
Ответ VaD
На теннисном слэнге шакальство - это выигрыш серии турниров при очень низком уровне соперников. Еще вопросы?
Не, я понимаю. Просто других то нет, и не совсем понятно, чего ты ожидаешь?
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VaD
Ответ Alex Morhan
Вадим, объясни многим, зачем ты пишешь одно и тоже по кругу? Ты бы переживал за состояние Рафы, сейчас не Новак его проблема вовсе. И в чём заключено шакальство ты так ответить по-существу и не можешь. Новак побеждает - шакальство, побеждают другие или Рафа - нет. Шакальство то в чём? В том что Новак слишком хорош для его соперников здесь и сейчас?
На теннисном слэнге шакальство - это выигрыш серии турниров при очень низком уровне соперников. Еще вопросы?
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Юрий Шептухин
Ответ Евгений Осокин
Тупо ненависть. Что он тебе плохого сделал?
Это шизофрения обычная, Новак перемолотил первую десятку в среднем по два раза за пол года. Сильнейший по силе и по зрелищности это шакальство(((.
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Alex Morhan
Ответ Юрий Шептухин
Комментарий удален пользователем
Да я примерно так и понимаю. Но писал бы не люблю Новака, побед не хочу. А так даже интересно, какие победы Новак сейчас должен делать, чтобы по его мнению, они не были шакальством
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Евгений Осокин
Ответ VaD
Если в теннисе есть хоть капелька справедливости, то после всего того ужаса, который случился за последние 7 месяцев, во время которых серб взял 6 титулов на 7 турнирах, маятник должен качнуться в другую сторону и Джокович должен перестать побеждать. Сколько можно шакалить, в самом деле.
Тупо ненависть. Что он тебе плохого сделал?
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+9
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Юрий Шептухин
Ответ Alex Morhan
Вадим, объясни многим, зачем ты пишешь одно и тоже по кругу? Ты бы переживал за состояние Рафы, сейчас не Новак его проблема вовсе. И в чём заключено шакальство ты так ответить по-существу и не можешь. Новак побеждает - шакальство, побеждают другие или Рафа - нет. Шакальство то в чём? В том что Новак слишком хорош для его соперников здесь и сейчас?
Комментарий удален
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Alex Morhan
Ответ VaD
Если в теннисе есть хоть капелька справедливости, то после всего того ужаса, который случился за последние 7 месяцев, во время которых серб взял 6 титулов на 7 турнирах, маятник должен качнуться в другую сторону и Джокович должен перестать побеждать. Сколько можно шакалить, в самом деле.
Вадим, объясни многим, зачем ты пишешь одно и тоже по кругу? Ты бы переживал за состояние Рафы, сейчас не Новак его проблема вовсе. И в чём заключено шакальство ты так ответить по-существу и не можешь. Новак побеждает - шакальство, побеждают другие или Рафа - нет. Шакальство то в чём? В том что Новак слишком хорош для его соперников здесь и сейчас?
+17
-4
+13
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