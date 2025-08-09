Павлюченкова проиграла на старте тысячника второй раз подряд

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати.

Она проиграла 94-й ракетке мира Аой Ито – 1:6, 6:4, 4:6.

Это уже второе подряд поражение россиянки на старте турниров категории WTA 1000. Ранее в Монреале Павлюченкова проиграла во втором круге 69-й ракетке мира Еве Лис .

Японка, в свою очередь, поднялась на 81-ю строчку в живом рейтинге. На прошлой неделе она обыграла Жасмин Паолини .