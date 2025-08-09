Павлюченкова проиграла на старте тысячника второй раз подряд
Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати.
Она проиграла 94-й ракетке мира Аой Ито – 1:6, 6:4, 4:6.
Это уже второе подряд поражение россиянки на старте турниров категории WTA 1000. Ранее в Монреале Павлюченкова проиграла во втором круге 69-й ракетке мира Еве Лис.
Японка, в свою очередь, поднялась на 81-ю строчку в живом рейтинге. На прошлой неделе она обыграла Жасмин Паолини.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
