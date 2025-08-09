Анисимова о реакции болельщиков на поражение в финале «Уимблдона»: «Столько позитивных комментариев в соцсетях бывает редко. Не ожидала такой поддержки»
В финале американка разгромно проиграла Иге Швентек – 0:6, 0:6.
«Мне было очень важно получить столько добрых сообщений от людей. Я не ожидала такой поддержки после своего выступления.
Сначала я расстроилась, потому что хотела сыграть лучше, особенно в финале турнира «Большого шлема». После матча меня одолевало чувство вины. Но все эти слова поддержки очень помогли мне справиться. Они напомнили, какой путь я прошла и сколько сил вложила, чтобы дойти до финала.
Такое количество позитивных комментариев в соцсетях бывает редко. У меня было много теплых моментов с людьми, которые приходили меня поддержать и говорили очень добрые слова. Я это очень ценю. Эти недели были для меня очень эмоциональными», – сказала Анисимова на пресс-конференции в Цинциннати.
Твое лицо, когда не взяла ни гейма в финале «Большого шлема»