Анисимова о реакции болельщиков на поражение в финале «Уимблдона»: «Столько позитивных комментариев в соцсетях бывает редко. Не ожидала такой поддержки»

Аманда Анисимова рассказала о поддержке болельщиков после поражения на «Уимблдоне».

В финале американка разгромно проиграла Иге Швентек – 0:6, 0:6.

«Мне было очень важно получить столько добрых сообщений от людей. Я не ожидала такой поддержки после своего выступления.

Сначала я расстроилась, потому что хотела сыграть лучше, особенно в финале турнира «Большого шлема». После матча меня одолевало чувство вины. Но все эти слова поддержки очень помогли мне справиться. Они напомнили, какой путь я прошла и сколько сил вложила, чтобы дойти до финала.

Такое количество позитивных комментариев в соцсетях бывает редко. У меня было много теплых моментов с людьми, которые приходили меня поддержать и говорили очень добрые слова. Я это очень ценю. Эти недели были для меня очень эмоциональными», – сказала Анисимова на пресс-конференции в Цинциннати.

