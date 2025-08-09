Медведев о шансах попасть на итоговый турнир: «Один выход в четвертьфинал «Мастерса» – и я почти обеспечил место»
Даниил Медведев оценил шансы на попадание на итоговый турнир ATP.
Сейчас россиянин занимает 19-е место в чемпионской гонке.
«На этом этапе сезона до попадания в Турин всем еще очень далеко, кроме Карлоса [Алькараса] и Янника [Синнера] – они уже там, и, возможно, Саши [Зверева], у которого достаточно очков, чтобы немного расслабиться. Для остальных ситуация очень непредсказуема.
Раньше в это время года у меня обычно было положение получше, но и сейчас я очень близко. Нужно всего лишь выйти в четвертьфинал «Мастерса» – и я почти обеспечил себе место. Просто надо хорошо сыграть».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
