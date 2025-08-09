Медведев о доминировании Синнера и Алькараса: «Когда у них идет игра – у нас нет шансов»

Даниил Медведев оценил уровень игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Янник [Синнер ] и Карлос [Алькарас ] играют потрясающе, сейчас это два лучших теннисиста, которые показывают уровень выше всех остальных, но никогда нельзя сбрасывать со счетов третьего игрока, который может появиться и бросить им вызов. Люди часто говорят: «Как так получается, что никто к ним не может приблизится?» Когда Карлос стал играть в туре в 17 лет, все удивлялись: «Как он может бить так мощно? Я мог бы тренироваться по 10 часов в день и все равно не ударю так же сильно, как он». Когда у него идет игра, а такое бывает часто, у нас просто нет шансов. То же самое и с Янником – он тоже очень сильный игрок.

Я помню Роджера [Федерера] и Рафу [Надаля ], когда им было по 20 лет. Рафа к тому времени уже, наверное, выиграл два или три турнира «Ролан Гаррос». Много говорили о первой победе на «Уимблдоне», ведь для него это был первый титул «Большого шлема» вне парижского грунта. И вдруг, когда стали думать, что они будут делить между собой все главные титулы, появился сербский парень, который пришел чуть позже, но в итоге выиграл больше них.

Забавно, многие спрашивают меня о Яннике и Карлосе, но к этому времени года я все еще не встречался с ними на «Шлемах» из-за слабых результатов. Для меня это проблема – я хочу понять, на каком они уровне, хочу сыграть с ними в четвертом круге или четвертьфинале. Я не думаю, что это будет для меня чем-то новым, ведь и раньше было непросто, хотя однажды я сумел выиграть финал у Новака [Джоковича ] (на US Open-2021 – Спортс’’). Да, они сильные игроки, но при этом иногда могут проигрывать. Например, Янник уступил в Галле Бублику , а Карлос на US Open проиграл Ван де Зандшульпу меньше года назад. Каждый раз, выходя на корт против них, нужно пытаться выиграть».

