Роддик о том, что Осака не поздравила Мбоко с победой в Монреале: «Теннис – единственный вид спорта, где люди обязаны говорить после поражения»

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик высказался в защиту Наоми Осаки.

Ранее японка уступила Виктории Мбоко в финале тысячника в Монреале (6:2, 4:6, 1:6) и не упомянула ее во время речи на корте. Сегодня Осака опубликовала пост с извинениями .

«Она не хотела много говорить на послематчевой пресс-конференции. Я вижу, как люди пишут: «Она должна была сказать...», но я не знаю... Теннис – единственный вид спорта, где люди обязаны говорить после поражения. Очевидно, что в такой ситуации мы не в лучшем состоянии, и если кто-то может говорить – молодец, если нет – ну и ладно.

Я бы предпочел, чтобы она всегда была дружелюбна с Викторией Мбоко, а не только на корте перед микрофоном. Не знаю, что из этого правда, но Наоми обычно любят, считают вежливой, все ее уважают. Иногда она просто не готова много говорить – и это нормально», – сказал Роддик в подкасте Quick Served.

