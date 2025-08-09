Музетти проиграл пять из шести последних матчей

10-я ракетка мира Лоренцо Музетти уступил во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

Он проиграл 63-й ракетке мира Бенжамену Бонзи со счетом 7:5, 4:6, 6:7(4).

У итальянца пять поражений в последних шести матчах. После «Ролан Гаррос» Музетти смог победить только Джеймса Дакворта во втором круге «Мастерса» в Торонто.

Бонзи одержал третью победу над топ-10 в карьере. Дальше он сыграет с победителем пары Стефанос Циципас – Фабиан Марожан .