Федерер поздравил Джоковича с 22-м «Большим шлемом»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Australian Open ATP соцсети Теннис

Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича, который вчера выиграл Australian Open и повторил рекорд Рафаэля Надаля по количеству побед на «Больших шлемах».

«Снова невероятная работа! Большие поздравления🏆🎾», – написал Федерер в сторис инстаграма.

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8 комментариев

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Стас Тельных
Ответ romancureman
Я конечно не думаю, что Роджер стебёт, но звучит прелестно) учитывая сложность соперников
Уж не Роджеру про сложность соперников говорить...сколько из своих 20ти шлемов маэстро взял после того, как Джокович и Надаль вышли на пик и начали брать шлемы?)
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Tango442
Роджер, по ходу эта тоска по тебе не уйдёт никогда ) жаль, что ты закончил из-за травмы, физики тебе бы хватило даже сегодня побороться с сербом, и был ты куда конкурентнее всех остальных на этом АО! Думаю твои поздравления ценны для Новака… респект ✊
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tRIFF
Ответ JozY
Рафон тоже поздравил. А вот от Джоковича в прошлом году такого не припоминаю
Потому что у тебя памяти, как у хлебушка
+2
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DjokoND
Ответ JozY
Рафон тоже поздравил. А вот от Джоковича в прошлом году такого не припоминаю
Память не очень
https://twitter.com/DjokerNole/status/1487813313790677001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487813313790677001%7Ctwgr%5E3aa582e6c4db8920804577aeff1080531cbf7156%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-7060636301412480740.ampproject.net%2F2301112346000%2Fframe.html
+3
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TennisForever
И я не помню ,чтобы серб поздравлял Роджера,когда выгнал 20 шлем,да и до этого не припомню,чтобы поздравлял .
Роджер и Рафа молодцы,нет гордыни.
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JozY
Рафон тоже поздравил. А вот от Джоковича в прошлом году такого не припоминаю
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romancureman
Я конечно не думаю, что Роджер стебёт, но звучит прелестно) учитывая сложность соперников
+2
-2
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TennisForever
Роджер♥️
Отец серба призадумается,столько наговорил в свое время про Роджера .
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