Федерер поздравил Джоковича с 22-м «Большим шлемом»

Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича, который вчера выиграл Australian Open и повторил рекорд Рафаэля Надаля по количеству побед на «Больших шлемах».

«Снова невероятная работа! Большие поздравления🏆🎾», – написал Федерер в сторис инстаграма.

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