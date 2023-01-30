Федерер поздравил Джоковича с 22-м «Большим шлемом»
Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича, который вчера выиграл Australian Open и повторил рекорд Рафаэля Надаля по количеству побед на «Больших шлемах».
«Снова невероятная работа! Большие поздравления🏆🎾», – написал Федерер в сторис инстаграма.
Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга
Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели
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https://twitter.com/DjokerNole/status/1487813313790677001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487813313790677001%7Ctwgr%5E3aa582e6c4db8920804577aeff1080531cbf7156%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-7060636301412480740.ampproject.net%2F2301112346000%2Fframe.html
Роджер и Рафа молодцы,нет гордыни.
Отец серба призадумается,столько наговорил в свое время про Роджера .