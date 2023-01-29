Алькарас поздравил Джоковича с победой на Australian Open и возвращением на первое место в рейтинге ATP

Теги Новак Джокович рейтинги Australian Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас отреагировал на то, что Новак Джокович сместит его с первой строчки рейтинга ATP.

«Поздравляю Новака с победой на Australian Open 🏆 и первой строчкой рейтинга1️⃣! Абсолютно заслуженно! 🤝🏻 Надеюсь, скоро увидимся на корте! 😜», – написал Алькарас в твиттере.

Напомним, 19-летний испанец пропустил «Большой шлем» из-за травмы бедра.

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10 комментариев

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Паскаль Шимбонда
Ответ Верховенский1990
Обязательно еще сыграете, надо же Новаку личку сравнять для начала. Интересно, а Рафа Надаль поздравит Новака?
Обычно да, поздравлял.
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Иван Дичковский
Ответ Подача от ДжонниБоя
опять ты уважения требуешь вот BOLVAN
Да я требую его для тех кто этого заслуживает. Язык придержи и учись хорошим манерам у того же Алькараса который точно до твоего уровня не опускается.
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+1
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Иван Дичковский
Да, Карлос молодец, вежливый парень на корте и за его пределами тоже, за это он достоин уважения. Карлос решил себя поберечь после травмы паховых мышц и правильно сделал, нужны силы. Конечно на здоровье Карлоса сказался выигранный шлем, а именно 5 сетов с Чиличем, Синнером, Тьяфу, эти 3 пятисетовика в ночные часы сказались в первую очередь. Приключения Энди Маррея на этой Австралии мне напомнили приключения Карлоса в США, те же ночные изматывающие игры. Вот давайте порассуждаем о том можно ли было пройти своих соперников по пятисетовикам на победном шлеме Карлосу проще - ну смотрите, Марин Чилич был в лучшей своей форме начиная с финала Австралии 2018, на Ролан Гаррос даже, на грунтовом шлеме смог дойти до полуфинала, Синнер тоже превосходно играл, шлемом ранее на Уимблдоне Новаку Джоковичу тоже понадобилось 5 сетов чтобы пройти его, а Тьяфу образца US pen был в лучшей форме своей карьере, это был абсолютно пиковый Фрэнсис, а пиковый Фрэнсис тоже силён. Делаем вывод что Новак Джокович на месте Карлоса вполне вероятно этих соперников не обыграл бы проще тогда, ну можно совсем ненамного за счёт опыта.
опять ты уважения требуешь
вот BOLVAN
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Иван Дичковский
Да, Карлос молодец, вежливый парень на корте и за его пределами тоже, за это он достоин уважения.
Карлос решил себя поберечь после травмы паховых мышц и правильно сделал, нужны силы.
Конечно на здоровье Карлоса сказался выигранный шлем, а именно 5 сетов с Чиличем, Синнером, Тьяфу, эти 3 пятисетовика в ночные часы сказались в первую очередь.
Приключения Энди Маррея на этой Австралии мне напомнили приключения Карлоса в США, те же ночные изматывающие игры.
Вот давайте порассуждаем о том можно ли было пройти своих соперников по пятисетовикам на победном шлеме Карлосу проще - ну смотрите, Марин Чилич был в лучшей своей форме начиная с финала Австралии 2018, на Ролан Гаррос даже, на грунтовом шлеме смог дойти до полуфинала, Синнер тоже превосходно играл, шлемом ранее на Уимблдоне Новаку Джоковичу тоже понадобилось 5 сетов чтобы пройти его, а Тьяфу образца US pen был в лучшей форме своей карьере, это был абсолютно пиковый Фрэнсис, а пиковый Фрэнсис тоже силён. Делаем вывод что Новак Джокович на месте Карлоса вполне вероятно этих соперников не обыграл бы проще тогда, ну можно совсем ненамного за счёт опыта.
+1
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+1
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инок
Карлос молодец, что поздравил Новака. Так и надо
поступать со своими коллегами по игре!
+3
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+3
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S.Graf
- Я Вам тут это .... место нагрел. Извините, если задержал, - написал Карась в личку Волку
))))
+5
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knzhnmdscj
Ответ Верховенский1990
Обязательно еще сыграете, надо же Новаку личку сравнять для начала. Интересно, а Рафа Надаль поздравит Новака?
Надеюсь)) Вообще Новак его поздравлял с прошлым АО. Но, если я верно помню, то с РГ уже не поздравил, а Рафа, соответственно, с Уимом. Ну это если я все верно помню. Но с другой стороны, может они там смски друг другу кидают)) А может и вовсе не поздравляют, понять можно наверное, все таки между ними есть ощутимое соперничество.
+3
0
+3
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Nadal Selby
Думал скажет, Новак я для тебя место занял 😉
+10
0
+10
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dedpihto59
Респект‼️👍
+4
0
+4
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Верховенский1990
Обязательно еще сыграете, надо же Новаку личку сравнять для начала. Интересно, а Рафа Надаль поздравит Новака?
+6
0
+6
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