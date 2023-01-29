Алькарас поздравил Джоковича с победой на Australian Open и возвращением на первое место в рейтинге ATP
Карлос Алькарас отреагировал на то, что Новак Джокович сместит его с первой строчки рейтинга ATP.
«Поздравляю Новака с победой на Australian Open 🏆 и первой строчкой рейтинга1️⃣! Абсолютно заслуженно! 🤝🏻 Надеюсь, скоро увидимся на корте! 😜», – написал Алькарас в твиттере.
Напомним, 19-летний испанец пропустил «Большой шлем» из-за травмы бедра.
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Карлос решил себя поберечь после травмы паховых мышц и правильно сделал, нужны силы.
Конечно на здоровье Карлоса сказался выигранный шлем, а именно 5 сетов с Чиличем, Синнером, Тьяфу, эти 3 пятисетовика в ночные часы сказались в первую очередь.
Приключения Энди Маррея на этой Австралии мне напомнили приключения Карлоса в США, те же ночные изматывающие игры.
Вот давайте порассуждаем о том можно ли было пройти своих соперников по пятисетовикам на победном шлеме Карлосу проще - ну смотрите, Марин Чилич был в лучшей своей форме начиная с финала Австралии 2018, на Ролан Гаррос даже, на грунтовом шлеме смог дойти до полуфинала, Синнер тоже превосходно играл, шлемом ранее на Уимблдоне Новаку Джоковичу тоже понадобилось 5 сетов чтобы пройти его, а Тьяфу образца US pen был в лучшей форме своей карьере, это был абсолютно пиковый Фрэнсис, а пиковый Фрэнсис тоже силён. Делаем вывод что Новак Джокович на месте Карлоса вполне вероятно этих соперников не обыграл бы проще тогда, ну можно совсем ненамного за счёт опыта.
поступать со своими коллегами по игре!
))))