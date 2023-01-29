Алькарас поздравил Джоковича с победой на Australian Open и возвращением на первое место в рейтинге ATP

Карлос Алькарас отреагировал на то, что Новак Джокович сместит его с первой строчки рейтинга ATP.

«Поздравляю Новака с победой на Australian Open 🏆 и первой строчкой рейтинга1️⃣! Абсолютно заслуженно! 🤝🏻 Надеюсь, скоро увидимся на корте! 😜», – написал Алькарас в твиттере.

Напомним, 19-летний испанец пропустил «Большой шлем» из-за травмы бедра.

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