Тренер Рыбакиной: «Она душка, внимательно слушает. Работать с ней очень легко»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Теннис

Стефано Вуков, тренер Елены Рыбакиной, рассказал, какая она в жизни.

«Она чудесная девочка (улыбается). Она слушает, внимательно слушает. Это большая редкость. Она на 100% включена в спорт, в свое дело. Очень спокойная – я бы сказал, стоическая.

Но вообще душка. У нее прекрасная семья, прекрасные родители. Никто на нее не давит. Так что работать с ней очень легко. Очень простая девочка».

Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался

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2 комментария

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shickana
Ответ reteka
Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался
О! Лора Робсон на русскоязычном ресурсе!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
reteka
Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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