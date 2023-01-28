Тренер Рыбакиной: «Она душка, внимательно слушает. Работать с ней очень легко»
Стефано Вуков, тренер Елены Рыбакиной, рассказал, какая она в жизни.
«Она чудесная девочка (улыбается). Она слушает, внимательно слушает. Это большая редкость. Она на 100% включена в спорт, в свое дело. Очень спокойная – я бы сказал, стоическая.
Но вообще душка. У нее прекрасная семья, прекрасные родители. Никто на нее не давит. Так что работать с ней очень легко. Очень простая девочка».
Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался
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