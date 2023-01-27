Пол о том, что Джокович не позволил ему реализовать план на игру: «Выйти на корт было круто. Потерпеть такое поражение – отстойно»

рассказал, как не позволил ему воспользоваться планом на игру в полуфинале – 5:7, 1:6, 2:6.

– Это, наверное, одни из самых сложных испытаний в спорте: играть с на « », играть с Новаком здесь. Каково ощущать это и выйти на корт, зная, что тебе предстоит?

– Выйти на корт было круто. Сыграть такой матч и потерпеть такое поражение – отстойно.

Но здорово, что я увидел уровень, на котором хочу быть, и понял, насколько хорошо должен играть, чтобы побеждать таких соперников. Думаю, это хороший опыт.

Он не позволил мне реализовать ничего из моего плана на игру.

– Не могли бы вы поделиться хотя бы частью этого плана?

– Я хотел играть серв-энд-волей. И ни разу его не использовал. Это трудно, хотя процент первой подачи у меня был неплохой. Когда я подавал первой, он принимал под заднюю линию. Я автоматически оказывался в обороне.

Например, если проигрываешь 0:30 на своей подаче, трудно сказать: «Ладно, время для серв-энд-воллей».

Я хотел укорачивать. Такой возможности не было, потому что он играл очень глубоко. Хотел менять темп резаными. Ошибся первыми тремя резаными в матче. Я такой: «Ладно, начну играть с бэкхенда, резаный сегодня не работает».

Он не давал мне использовать все элементы за счет того, что очень хорошо получалось у него.

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