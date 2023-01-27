Пол о том, что Джокович не позволил ему реализовать план на игру: «Выйти на корт было круто. Потерпеть такое поражение – отстойно»

Теги Новак Джокович Australian Open Ролан Гаррос ATP Томми Пол Теннис

Томми Пол рассказал, как Новак Джокович не позволил ему воспользоваться планом на игру в полуфинале Australian Open – 5:7, 1:6, 2:6.

– Это, наверное, одни из самых сложных испытаний в спорте: играть с Рафой на «Ролан Гаррос», играть с Новаком здесь. Каково ощущать это и выйти на корт, зная, что тебе предстоит?

– Выйти на корт было круто. Сыграть такой матч и потерпеть такое поражение – отстойно.

Но здорово, что я увидел уровень, на котором хочу быть, и понял, насколько хорошо должен играть, чтобы побеждать таких соперников. Думаю, это хороший опыт.

Он не позволил мне реализовать ничего из моего плана на игру.

– Не могли бы вы поделиться хотя бы частью этого плана?

– Я хотел играть серв-энд-волей. И ни разу его не использовал. Это трудно, хотя процент первой подачи у меня был неплохой. Когда я подавал первой, он принимал под заднюю линию. Я автоматически оказывался в обороне.

Например, если проигрываешь 0:30 на своей подаче, трудно сказать: «Ладно, время для серв-энд-воллей».

Я хотел укорачивать. Такой возможности не было, потому что он играл очень глубоко. Хотел менять темп резаными. Ошибся первыми тремя резаными в матче. Я такой: «Ладно, начну играть с бэкхенда, резаный сегодня не работает».

Он не давал мне использовать все элементы за счет того, что очень хорошо получалось у него.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ale_x_@ndro
Ответ FRAUD
Не в обиду, но с таким настроем - "круто просто на корт выйти", Томми не стать большим игроком, это ж прям яркий знак того, что человек и сам думает, что попал сюда благодаря только везению, а спортсмен не то чтобы должен мыслить в таких категориях, моё имхо, но одна из причин такой посредственной игры в ПФ - это именно его неуверенность, чтобы не писали про топовых некстгенов или постгенов? Но вот у молодого Циципаса/Зверева не было такого настроя, о, круто выйти на корт в ПФ против Новака.
В вс посмотрим настрой Ципы)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
То ли простодушный, то ли просто тупой. ... В любом случае - здесь в полуфинале случайный пассажир
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Ответ nicckk
Да прием у Новака одна из самых сильных черт в игре
И все ответы под заднюю линию, заметили?
И это стандартная комплектация, а есть еще и доп.опции для выходного дня.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FRAUD
Не в обиду, но с таким настроем - "круто просто на корт выйти", Томми не стать большим игроком, это ж прям яркий знак того, что человек и сам думает, что попал сюда благодаря только везению, а спортсмен не то чтобы должен мыслить в таких категориях, моё имхо, но одна из причин такой посредственной игры в ПФ - это именно его неуверенность, чтобы не писали про топовых некстгенов или постгенов? Но вот у молодого Циципаса/Зверева не было такого настроя, о, круто выйти на корт в ПФ против Новака.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
Ответ Nikolay Stavrogin
Подкупает такая открытость. Пожелаю Томми удачи, у него очень крутая серия из 11 побед над испанцами подряд) Надеюсь, продолжит)
Почетный Доминатор над вамосятиной.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicckk
Да прием у Новака одна из самых сильных черт в игре
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arseny572
Представляю лицо Томми, если бы Новак с ним играл хотя бы на уровне матча с Андрюхой. Там были бы нули и не было времени вообще о чем-то думать, в какую игру играть. Не успел бы задуматься даже. Глубоко играть и принимать один из ключиков Ноле, почему Даня всегда у фона стоит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Подкупает такая открытость. Пожелаю Томми удачи, у него очень крутая серия из 11 побед над испанцами подряд)
Надеюсь, продолжит)
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Тимофеев
Ответ Tarkovski
Пиковый Медведев и Рафа на грунте - вот у кого только может в последние годы сработать план на игру против Джоковича
Ходят слухи об Алькарасе, но, пока он на Шлемах Новака не выбивал))) Может быть...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tarkovski
Пиковый Медведев и Рафа на грунте - вот у кого только может в последние годы сработать план на игру против Джоковича
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Istianoff
Молодец Томми, не стал из себя никого строить , и честно признался, что в шоке от уровня Императора))
+40
-3
+37
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий