Джокович и Циципас разыграют первую строчку рейтинга в финале Australian Open
Карлос Алькарас потеряет первую строчку рейтинга после Australian Open.
В финале «Большого шлема» поборются Новак Джокович и Стефанос Циципас. Чемпион возглавит рейтинг ATP, финалист станет третьим.
Алькарас при любом исходе будет №2.
Для Стефа фантастическим и заслуженным взлётом, для Новака справедливым окончанием австралийских мытарств.
И как я его раньше в упор не видела, наверное из-за Роджера.
Но это и правда удивительно