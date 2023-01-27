Джокович и Циципас разыграют первую строчку рейтинга в финале Australian Open

Теги Новак Джокович рейтинги Australian Open ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас потеряет первую строчку рейтинга после Australian Open.

В финале «Большого шлема» поборются Новак Джокович и Стефанос Циципас. Чемпион возглавит рейтинг ATP, финалист станет третьим.

Алькарас при любом исходе будет №2.

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39 комментариев

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Shveddka
Ой,какой позорный проходняк🤭Только Нолю на шлемах стелят сетку как на челленджерах😂🤡🤡
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Helga Kl
Ответ ARIK2
Судя по всему ни одна собака на улице уже не ставит на Ципу))
Зря ты так, Новак его год прокачивал) не пожалел бы)
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Helga Kl
Ответ ARIK2
Джока не может не восхищать, как последний из могикан но… это уже аномалия( ждем уникума , играющего двумя форхендами, за ним будущее))
Этот финал в любом случае будет сказкой для одного!)
Для Стефа фантастическим и заслуженным взлётом, для Новака справедливым окончанием австралийских мытарств.
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ARIK2
Ответ Helga Kl
Больше уже кажется некуда, но я не уверена)) И как я его раньше в упор не видела, наверное из-за Роджера. Но это и правда удивительно
Джока не может не восхищать, как последний из могикан но… это уже аномалия( ждем уникума , играющего двумя форхендами, за ним будущее))
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ARIK2
Судя по всему ни одна собака на улице уже не ставит на Ципу))
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Helga Kl
Ответ ARIK2
Придется нам в финале быть по разные баррикады)))… но, в другом любом случае за Джока)
Именно в этой чашке, увы)
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ARIK2
Ответ Helga Kl
Я бы тоже, но не в этот раз!)
Придется нам в финале быть по разные баррикады)))… но, в другом любом случае за Джока)
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Helga Kl
Ответ TennisForever
Удивительно,как Хельга в одночасье отказалась уже и от грека,прям как с Роджером,всё больше и больше становится фанаткой серба )))
Больше уже кажется некуда, но я не уверена))
И как я его раньше в упор не видела, наверное из-за Роджера.
Но это и правда удивительно
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AF007
Ответ VaD
Болельщики Надаля и Федерера годами спорили о том, кто из их кумиров - главный коллапсник, не подозревая о том, что им окажется Джокович.
Больше надо было молиться, чтобы Роджер побыстрее завершил карьеру, клован) Рафик сожрал Федерера, Джокович сожрал Рафика. Вот только Фед 12 лет был GOATом, Рафик - ровно один год, и тот совместно с пауком) С чем я тебя и поздравляю
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dedpihto59
Ответ Ан Кот
незаслуженно отнятое!
Согласен 👍‼️
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Бертуччо
Уважаемые,отпишитесь пожалуйста. Да НОВАК величайший теннисист в истории,33 финал GRAND SLAM,практически без слабых мест,не ошибается в принципе.......но.Победил же его Даниил на US ОРЕN???.Ну это все в прошлом. Есть ли шанс у грека?Хочу поставить 500$ на победу Стефаноса.Верите ли вы господа в победу грека,и за счет чего это может произойти. Жду ваших мнений уважаемые.
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TennisForever
Удивительно,как Хельга в одночасье отказалась уже и от грека,прям как с Роджером,всё больше и больше становится фанаткой серба )))
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Ан Кот
неформально Величайший на все времена оформит свой статус и юридически)
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Ан Кот
Ответ dedpihto59
Надеюсь, Новак вернёт,незаслуженно утерянное💪‼️
незаслуженно отнятое!
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dedpihto59
Надеюсь, Новак вернёт,незаслуженно утерянное💪‼️
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Верховенский1990
Циципас будет 1-й ракеткой мира? Свежо предание, а верится с трудом.
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mr_ h2o
Давление погубит Цыпу) в его голове 1 строчка + шлем это сразу ты попадаешь в список великих. А с другой стороны злой и голодный Новак. Там еще мама с папой накинут.
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Евгений Фабиянчук
Ответ Alex Morhan
Не, друг. Вамосы годами вещают про коллапс сначала Роджера, теперь Новака. А сам Рафа, как был вторым, так и остаётся
Зато у него самая смешная бандана и самая вамосная попа в туре!!!
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S.Graf
Вот и конец сказочке про золотую рыбку-Карасика :о)
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Furry
Хороший расклад, Стефанос, побеждай, твори историю, ты это любишь!!! 💪🇬🇷🇬🇷🇬🇷
+4
-3
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Helga Kl
Ответ Iuasamotu
Циципас, пожалуй, единственный кому я разрешу обыграть Джоковича. Хотя нет, не разрешу
Я бы тоже, но не в этот раз!)
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Sincere
Ответ Alex Morhan
Не, друг. Вамосы годами вещают про коллапс сначала Роджера, теперь Новака. А сам Рафа, как был вторым, так и остаётся
Неплох))
+3
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Mr@k
Цыпа сейчас в хорошей форме, может даже лучшей форме в жизни на харде, в матче с Хачаном прям категорично так играл, будет интересно
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Valery24
Ответ Alex Morhan
Не, друг. Вамосы годами вещают про коллапс сначала Роджера, теперь Новака. А сам Рафа, как был вторым, так и остаётся
Вадюсик просто очень умело переобувается)Раньше дико хейтил Федерера,потом пришла очередь Джоковича)Такие скучные простыни схавают только представители его курятника)
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Tarkovski
У Степки был шанс если б матч с Полом затянулся бы. Несвежего Новака можно одолеть. А так - он будет собран и сконцентрирован в вскр
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