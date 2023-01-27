Хачанов о раннем брейке Циципаса в 4-м сете: «Будет звучать как смешная отмазка, но очень мешала тень, мяча вообще не видел»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Карен Хачанов прокомментировал поражение от Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open – 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 3:6. После матча он поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Что сегодня не получилось в ключевые моменты, которые и решили исход встречи?

– У Стефаноса очень большой арсенал, и он здорово варьирует игру – режет, крутит, потом справа плоским может сыграть. Наверное, на второй подаче моменты были, когда я проигрывал геймы. Знал, что он будет отходить назад, крутить и отодвигать меня – с этими мячами я сегодня не так хорошо справился. Как только я начал в какой-то момент первым развивать атаку и больше стараться играть по восходящему, поймал этот ритм, рисунок игры поменялся, начал поддавливать и где-то даже вынуждал его ошибаться.

– На четвертый сет чего не хватило – физики, эмоций или чего-то еще?

– Он взял паузу, что, в принципе, логично с его стороны после такого проигранного сета. И у меня адреналин выплеснулся. Я знаю, как себя завести, какие посылы адресовать, и все больше над этим работаю. Наверное, будет звучать как смешная отмазка, но эта тень в проигранном на своей подаче гейме, когда я мяча вообще не видел. Это очень сильно мешало мне и отвлекало, какие-то мячи, получается, не концентрировался. Случился ранний брейк, и после этого он очень хорошо отподавал во всех своих геймах.

– Подведи итог этих двух недель, насколько хорошим получилось австралийское турне для тебя в этом году?

– В любом случаев это удачный турнир, но всегда хочется большего. Берем позитивные моменты, как играл, какие победы были. Всегда в начале года хочется войти в игровой ритм, матчи, чтобы после паузы начать строить игру. Рад, что у меня это получилось. Сегодня тоже был хороший матч. Не всегда, когда ты выигрываешь, матч хороший, не всегда, когда проигрываешь, – плохой.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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8 комментариев

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Verdo
все правильно разложил, степа его грамотно "подморозил", стандартный прием вамося, не на всех действует, вареник его тогда знатно шваркнул за неспортивное поведение, а карен расслабился после 3го, потерял остатки концентрации, которые у него то появлялись, то исчезали
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Amused 2Death
ЛОЛ тень ему помешала. Хачанов: "У Стефаноса очень большой.. и сегодня я на него сел и весело попрыгал". После первой строчки дальше можно было не продолжать. топ-двадцаточник ты, вечно болтаешься рядом да около, за забором, пока твою принцессу в замке в пух и прах дерут другие. Так и останешься в "кандидатах" и куколдах. Надоел. Сколько уже можно проигрывать?
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-4
-2
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sashati
Ответ Товарищ Майор.
Отмазка не отмазка, но тень реально мешала
А Циципасу нет, не мешала тень - он же грек!)
+2
-2
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tanith
хорошее вью.
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Guillermo
С таким движением на задней линии уже ничего не сделаешь. Карен выжимает соки из своей игры, за что ему спасибо
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Карпесов
Ответ Товарищ Майор.
Отмазка не отмазка, но тень реально мешала
Однако же, 0-6 с Ципой теперь.
+1
-3
-2
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Великий Алонсо
Да, 23 матча подряд уже против топ-10 что-то мешает, сразу вспоминается известная поговорка про танцора
+2
-9
-7
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Товарищ Майор.
Отмазка не отмазка, но тень реально мешала
+25
-1
+24
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