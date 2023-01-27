Хачанов о раннем брейке Циципаса в 4-м сете: «Будет звучать как смешная отмазка, но очень мешала тень, мяча вообще не видел»

прокомментировал поражение от в полуфинале Australian Open – 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 3:6. После матча он поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Что сегодня не получилось в ключевые моменты, которые и решили исход встречи?

– У Стефаноса очень большой арсенал, и он здорово варьирует игру – режет, крутит, потом справа плоским может сыграть. Наверное, на второй подаче моменты были, когда я проигрывал геймы. Знал, что он будет отходить назад, крутить и отодвигать меня – с этими мячами я сегодня не так хорошо справился. Как только я начал в какой-то момент первым развивать атаку и больше стараться играть по восходящему, поймал этот ритм, рисунок игры поменялся, начал поддавливать и где-то даже вынуждал его ошибаться.

– На четвертый сет чего не хватило – физики, эмоций или чего-то еще?

– Он взял паузу, что, в принципе, логично с его стороны после такого проигранного сета. И у меня адреналин выплеснулся. Я знаю, как себя завести, какие посылы адресовать, и все больше над этим работаю. Наверное, будет звучать как смешная отмазка, но эта тень в проигранном на своей подаче гейме, когда я мяча вообще не видел. Это очень сильно мешало мне и отвлекало, какие-то мячи, получается, не концентрировался. Случился ранний брейк, и после этого он очень хорошо отподавал во всех своих геймах.

– Подведи итог этих двух недель, насколько хорошим получилось австралийское турне для тебя в этом году?

– В любом случаев это удачный турнир, но всегда хочется большего. Берем позитивные моменты, как играл, какие победы были. Всегда в начале года хочется войти в игровой ритм, матчи, чтобы после паузы начать строить игру. Рад, что у меня это получилось. Сегодня тоже был хороший матч. Не всегда, когда ты выигрываешь, матч хороший, не всегда, когда проигрываешь, – плохой.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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