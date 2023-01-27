Циципас о том, будет ли больше нервничать, если Марго Робби придет на финал AO: «Лучше даже не пробовать. В другой раз»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Марго Робби Теннис

Стефанос Циципас ответил, как отреагировал бы на присутствие Марго Робби на финале Australian Open. Об этом в интервью каналу Eurosport его спросила Лора Робсон.

Ранее Циципас пригласил австралийскую актрису в свою ложу на «Большом шлеме».

– Я везде смотрела, а Марго Робби не заметила. Ты больше не пробовал ее позвать? Или планируешь на финал?

– Я планирую делать свою работу, играть в теннис. А все остальное может прийти позже.

Я очень ее уважаю, она отличная актриса, мне нравится ее работа. Но сейчас я сосредоточен на своем мире, на своей работе.

– Ты бы заиграл лучше или больше нервничал, если бы она пришла?

– Лучше даже не пробовать. В другой раз.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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13 комментариев

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sashati
Да - был бы мотив не слить..
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SaltyRose
Ответ doty
Она же замужем, чего он нервничать будет то)))??? Влюблён чтоль 😁😁😁
Женщина-мечта
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Tomin
Марго Робби будет на финале... в ложе Джоковича!)
+3
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SaltyRose
Из Степки это приглашение вытянули, а теперь продолжают его троллить.
+1
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tanith
Ответ Зорькин
Офигеть. Сначала "Приходи-приходи", а потом "Лучше не надо". :)) Надо Новаку позвонить ей и пригласить, пусть сидит в ложе вместо папаши. :))
она свой шанс упустила))) он ее на полуфинал же звал)
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0
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Зорькин
Офигеть.
Сначала "Приходи-приходи", а потом "Лучше не надо". :))
Надо Новаку позвонить ей и пригласить, пусть сидит в ложе вместо папаши. :))
+11
-2
+9
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Евгений Фабиянчук
Что ж ты, Цыпа, сдал назад))
+10
-1
+9
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mr_ h2o
Ответ Nikolay Stavrogin
Ещё даже не финал, а Стэф уже весь на нерве.) Это хорошо))
Да там в одну калитку все будет) с Хачановым подавая на матч капнул, а с Новаком и подавно плавать будет
+2
0
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Nikolay Stavrogin
Ещё даже не финал, а Стэф уже весь на нерве.) Это хорошо))
+1
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Матрёшка Ефросиьевна
Лучше маму пригласил бы) веселее бы было
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Великий Алонсо
Наверняка Робби интересуют брутальные мужчины, а не мужская версия кудряшки Сью с волосами до копчика
+9
-13
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doty
Она же замужем, чего он нервничать будет то)))???
Влюблён чтоль 😁😁😁
+2
-1
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Tarkovski
Теперь Степку будут троллить с этой Марго, зря ляпнул )
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