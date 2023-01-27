Циципас о том, будет ли больше нервничать, если Марго Робби придет на финал AO: «Лучше даже не пробовать. В другой раз»
Стефанос Циципас ответил, как отреагировал бы на присутствие Марго Робби на финале Australian Open. Об этом в интервью каналу Eurosport его спросила Лора Робсон.
Ранее Циципас пригласил австралийскую актрису в свою ложу на «Большом шлеме».
– Я везде смотрела, а Марго Робби не заметила. Ты больше не пробовал ее позвать? Или планируешь на финал?
– Я планирую делать свою работу, играть в теннис. А все остальное может прийти позже.
Я очень ее уважаю, она отличная актриса, мне нравится ее работа. Но сейчас я сосредоточен на своем мире, на своей работе.
– Ты бы заиграл лучше или больше нервничал, если бы она пришла?
– Лучше даже не пробовать. В другой раз.
Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса
Сначала "Приходи-приходи", а потом "Лучше не надо". :))
Надо Новаку позвонить ей и пригласить, пусть сидит в ложе вместо папаши. :))
Влюблён чтоль 😁😁😁