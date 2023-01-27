Циципас о том, будет ли больше нервничать, если Марго Робби придет на финал AO: «Лучше даже не пробовать. В другой раз»

ответил, как отреагировал бы на присутствие Марго Робби на финале . Об этом в интервью каналу Eurosport его спросила Лора Робсон.

Ранее Циципас пригласил австралийскую актрису в свою ложу на «Большом шлеме».

– Я везде смотрела, а Марго Робби не заметила. Ты больше не пробовал ее позвать? Или планируешь на финал?

– Я планирую делать свою работу, играть в теннис. А все остальное может прийти позже.

Я очень ее уважаю, она отличная актриса, мне нравится ее работа. Но сейчас я сосредоточен на своем мире, на своей работе.

– Ты бы заиграл лучше или больше нервничал, если бы она пришла?

– Лучше даже не пробовать. В другой раз.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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