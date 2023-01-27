Australian Open переподписал контракт с производителем мячей Dunlop. Их критиковали игроки

подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком турнира в 2019-м, а новое соглашение рассчитано до 2028-го.

В этом году игроки – например, и – критиковали качество мячей Dunlop. Они говорили, что они слишком быстро теряют давление (и поэтому плохо отскакивают), а также слишком быстро распушаются. Кроме того, игроки утверждали, что их трудно контролировать.

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