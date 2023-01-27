Australian Open переподписал контракт с производителем мячей Dunlop. Их критиковали игроки

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP WTA Феликс Оже-Альяссим Теннис

Australian Open подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком турнира в 2019-м, а новое соглашение рассчитано до 2028-го.

В этом году игроки – например, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим – критиковали качество мячей Dunlop. Они говорили, что они слишком быстро теряют давление (и поэтому плохо отскакивают), а также слишком быстро распушаются. Кроме того, игроки утверждали, что их трудно контролировать.

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2 комментария

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nick-basil
Партии и варианты могут меняться , по запросам трудящихся могут быть мячи с другими качествами - быстрее-медленнее - не вопрос!. Данлоп - топ-бренд. Так же как Вилсон и Баболат.
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Function
Данлоп просто Мега у (тут запрещенное слово на уе ) мячи. Я лучше буду играть прошлогодними Wilson чем этим новым (слово на г).
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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