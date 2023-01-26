Патрик Муратоглу: «Джокович – лучший в защите и контрударах, но еще лучше, когда диктует условия, как на AO»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Патрик Муратоглу Теннис

Патрик Муратоглу высказался о форме Новака Джоковича на старте сезона-2023.

«Новак – лучший игрок в мире в том, что касается защиты и контрударов, но еще лучше, когда он владеет мячом и диктует свои условия, как на Australian Open-2023», – написал Муратоглу в твиттере.

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8 комментариев

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Верховенский1990
Муратоглу, Новак просто лучший игрок в мире.
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Радость Ди Мария
Ответ Nikolay Stavrogin
Просто на ином уровне по сравнению с остальными в Австралии. Ао 2022 будет одной из самых мрачных страниц в истории тенниса Взяли и забрали титул.
Скрысили конкретно.
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Skip
Все правильно оценил Патрик, сейчас акцент на атаку переключил Новак - вообще жесть... сносит всех...
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Юрий Шептухин
Ответ alloha
Без Феди и Рафы соперников у Новака не осталось. Кому таланта не хватает, кому (как Дане) мотивации.
Не совсем понятно Новак на 36 году жилы рвет, а Медведеву не хватает мотивации, Новак пахарь и очень дисциплинированный и целеустремленный спортсмен , поэтому таких единицы.
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alloha
Без Феди и Рафы соперников у Новака не осталось. Кому таланта не хватает, кому (как Дане) мотивации.
+1
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+1
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dedpihto59
Новак лучший игрок мира, на этом Муратоглу фразу мог бы закончить, а то начал умничать считать процент владения мячом 😀‼️
+10
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+8
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Nikolay Stavrogin
Просто на ином уровне по сравнению с остальными в Австралии.
Ао 2022 будет одной из самых мрачных страниц в истории тенниса
Взяли и забрали титул.
+16
-3
+13
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Groove
АО для Новака как РГ для Рафы, помимо того что это его любимое покрытие так ещё и корты ему идеально подходят. Хард он ведь разный бывает, где то быстрый где то медленнее. Тот что на юсо подходит куда меньше, кто его там только не побеждал.
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+9
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