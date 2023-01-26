Арина Соболенко: «Призовые в теннисе по сравнению с другими видами спорта – другой уровень»

Арина Соболенко высказалась о вкладе «Оригинальной девятки» в нынешний уровень призовых в женском теннисе.

– Я очень благодарна за то, что они для нас сделали. Они легенды. Большое спасибо за все, что они делают. Это потрясающе.

– Продолжая тему «Оригинальной девятки», хотел спросить, есть ли у вас есть подруги-спортсменки? Могли бы вы сравнить заработки в женском теннисе и других видах спорта?

– У меня нет друзей-друзей, но есть знакомые. Я знаю, сколько они зарабатывают. Призовые в теннисе по сравнению с другими видами спорта – другой уровень. Вот почему я благодарна за то, что они сделали для тенниса.

Я бы хотела, чтобы во всех видах спорта так платили. Другие спортсмены тоже много работают, и они должны получать больше, чем сейчас.

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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