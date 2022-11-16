Швентек – лидер 2022-го по призовым среди мужчин и женщин. Она заработала около $10 миллионов

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Ига Швентек стала лидером WTA-тура по призовым, заработанным в 2022 году. Она заработала около 10 миллионов долларов – это лучший показатель не только среди женщин, но и среди мужчин.

В таблице в скобках указан текущий рейтинг. 

Призовые теннисисток по итогам cезона-2022

Место Теннисист Одиночка Пара
1 (1) Ига Швентек $9 875 525      —
2 (2) Онс Жабер 4 976 594 20 475
3 (4) Каролин Гарсия 3 353 354 375 963
4 (22) Елена Рыбакина 3 570 968 42 472
5 (3) Джессика Пегула 3 165 252 434 293
6 (7) Коко Гауфф 2 541 338 490 618
7 (6) Мария Саккари 2 464 204 17 215
8 (5) Арина Соболенко 2 431 495 29 825
9 (-) Эшли Барти 2 271 220 18 100
10 (10) Симона Халеп 2 240 117 13 080
13 (9) Вероника Кудерметова 1 501 768 568 912
14 (8) Дарья Касаткина 1 767 080 12 455

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