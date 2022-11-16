Швентек – лидер 2022-го по призовым среди мужчин и женщин. Она заработала около $10 миллионов
Ига Швентек стала лидером WTA-тура по призовым, заработанным в 2022 году. Она заработала около 10 миллионов долларов – это лучший показатель не только среди женщин, но и среди мужчин.
В таблице в скобках указан текущий рейтинг.
Призовые теннисисток по итогам cезона-2022
|Место
|Теннисист
|Одиночка
|Пара
|1 (1)
|Ига Швентек
|$9 875 525
|—
|2 (2)
|Онс Жабер
|4 976 594
|20 475
|3 (4)
|Каролин Гарсия
|3 353 354
|375 963
|4 (22)
|Елена Рыбакина
|3 570 968
|42 472
|5 (3)
|Джессика Пегула
|3 165 252
|434 293
|6 (7)
|Коко Гауфф
|2 541 338
|490 618
|7 (6)
|Мария Саккари
|2 464 204
|17 215
|8 (5)
|Арина Соболенко
|2 431 495
|29 825
|9 (-)
|Эшли Барти
|2 271 220
|18 100
|10 (10)
|Симона Халеп
|2 240 117
|13 080
|13 (9)
|Вероника Кудерметова
|1 501 768
|568 912
|14 (8)
|Дарья Касаткина
|1 767 080
|12 455
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