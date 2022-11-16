Швентек – лидер 2022-го по призовым среди мужчин и женщин. Она заработала около $10 миллионов

Ига Швентек стала лидером WTA-тура по призовым, заработанным в 2022 году. Она заработала около 10 миллионов долларов – это лучший показатель не только среди женщин, но и среди мужчин.

В таблице в скобках указан текущий рейтинг.

Призовые теннисисток по итогам cезона-2022