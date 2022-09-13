У WTA восьмизначные долги. Организация ищет инвесторов (The Telegraph)

У WTA восьмизначные долги, пишет The Telegraph. Одной из причин является то, что в последние сезоны ассоциации приходится компенсировать разницу в призовых с на четырех обязательных турнирах-тысячниках (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин).

В связи с этим WTA ищет инвесторов.

Как уже сообщалось ранее, WTA готова продать 20-процентную долю частной инвестиционной компании CVC Capital Partners. Речь о 150 миллионах инвестиций.

Считается, что сделку поддерживает глава WTA Стив Саймон, а также все три представителя игроков в Совете директоров. The Telegraph пишет, что одно из условий CVC – уравнивание призовых с ATP на большем количестве турниров.

По данным издания, голосование за сделку с CVC должно было пройти в первый день US Open. О его результатах официально не сообщалось.

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