Хачанов о матче с Циципасом, которому проиграл все 5 раз: «Сейчас я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Карен Хачанов поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open против Стефаноса Циципаса. Россиянин в личных встречах уступает 0:5.

Сегодня Хачанов прошел Себастьяна Корду и поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Полуфинал с Циципасом, часто ему проигрывал. Что помнишь из матчей с ним и как нужно действовать, чтобы не потерпеть еще одного поражения в пятницу?

– Помню, что были близкие матчи. Да, не удавалось еще его обыграть, в какой-то степени неудобный соперник с его игрой, резаными, подает очень хорошо. Буду готовиться, и, мне кажется, что перед данным матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы.

– Можно ли сказать, что путь до этого полуфинала, который получился менее энергозатратным, чем на US Open, будет тебе на руку?

– Надеюсь. Отчасти это факт. Физически, надеюсь, я буду более свеж, чем на US Open. Опять же, это не означает, что я точно выиграю. Но то, что факт и плюс – это точно.

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19 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Ответ Phantom3000
Пожалуй у Карена шансов по-более, чем у Рубля. Но все же не исключаем русский финал 🤘
Учитывая надписи Каренчика на объективах камер, этот финал никак нельзя будет назвать русским) Даже российским с натяжкой, учитывая куда стремится его душа))
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Джульетта Джульетта
Ответ Евгений Картошкин
С гоутенниса они инфу взяли, а там нет этого матча. Всё верно, по личкам 1-5 https://www.tennisexplorer.com/match-detail/?id=2273071
Просто надо было написать не в личных, а в официальных матчах, за исключением коммерческих.
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trumpet
Ответ dedpihto59
Карен главное не ссать💪‼️
Ципа не согласится!🤣🚽
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Евгений Картошкин
Ответ Джульетта Джульетта
Откуда взяли инфу про 0:5 в личных встречах? 4 года назад Хачанов уже сделал Цыпу на Кубке вызова 2:1 (3:6,6:3,10:8), сделает и второй! Честно говоря, я не очень верил в него перед матчем с Нисиокой, но Карен в последнее время, начиная с ОИ, очень здорово проводит именно крупнейшие турниры. Поэтому сейчас самое время для его первого финала ТБШ.
С гоутенниса они инфу взяли, а там нет этого матча. Всё верно, по личкам 1-5 https://www.tennisexplorer.com/match-detail/?id=2273071
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+1
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dedpihto59
Карен главное не ссать💪‼️
+1
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Liza Veselova
Карен посвежее, форма отличная, тяжелых матчей не было, идет вторым номером. Циципас хорош, заряжен на финал, но 4 часа с Синнером и сегодня в полную силу играл. Жду 4 сета точно, кровь пот и слезы))
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Джульетта Джульетта
Откуда взяли инфу про 0:5 в личных встречах? 4 года назад Хачанов уже сделал Цыпу на Кубке вызова 2:1 (3:6,6:3,10:8), сделает и второй!
Честно говоря, я не очень верил в него перед матчем с Нисиокой, но Карен в последнее время, начиная с ОИ, очень здорово проводит именно крупнейшие турниры. Поэтому сейчас самое время для его первого финала ТБШ.
+2
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+2
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Евгений Картошкин
Если Циципас будет показывать такой же уровень приема, как сегодня в матче с чешским челленджеристом, то у него точно будут большие проблемы.
0
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Phantom3000
Пожалуй у Карена шансов по-более, чем у Рубля. Но все же не исключаем русский финал 🤘
+1
-1
0
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Jurijs isajevs
Как всегда, Обычный Алонсо завёл свою старую шарманку. Ничего нового.
+3
-1
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sashati
Вот будем ждать факты и болеть!
0
-1
-1
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Sincere
Прикольное совпадение, что когда у Даниила проблемы, сразу же выстреливает Карен.
Уим, олимпиада, Юсо, Ао. Как будто подстраховкой друг для друга работают)
У Рубля бывает по-разному, но конкретно тут он тоже молодцом.
Надо побороться с греком)
+11
-1
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Daaannn1k
Ответ Олег Санников
А Карен же Джоковича побеждал в финале в Париже, почему ни одной победы над топ10?
Имеется в виду на Шлемах
+4
-1
+3
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Олег Санников
А Карен же Джоковича побеждал в финале в Париже, почему ни одной победы над топ10?
+1
-1
0
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bars1998
5 сетов будет)
+2
-1
+1
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Egorov Evgeniy
Давненько я так не болел за Карена как буду болеть в матче с Циципасом.)
Если ничего в игре Карена не сломается, то он закроет Стёпу 100%
+2
-2
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Sibirachok
Карен уже не тот, что был раньше. Опыт и напористость должны победить.
+6
-2
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2ran
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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Великий Алонсо
Проиграет и в 6 раз подряд, какое там на этот раз поражение подряд от топ-10, 25-ое?
+5
-9
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