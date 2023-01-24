Хачанов о том, добился ли «Уимблдон» чего-нибудь недопуском россиян: «Вам лучше их спрашивать, а не меня»
Карен Хачанов ответил на вопрос, хочет ли сказать что-нибудь организаторам «Уимблдона». В прошлом году они не допустили россиян и белорусов до участия, но сейчас могут пересмотреть решение.
Кроме того, его спросили, добились ли организаторы чего-нибудь за счет недопуска.
«Ничего не хочу сказать. Пусть они решают. Что я могу сделать? Мои слова ничего не изменят. Так что говорить что-то бессмысленно.
А насчет того, добились ли они чего-нибудь, вам лучше их спрашивать, а не меня».
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Так, привлёк внимание к вечноживому конфликту (где очередное обострение - перекрыли Лачинский коридор).
- я армянин
Здесь нельзя обвинять ATP и ITF в следовании установленным правилам и вся ответственность за превращение турнира в выставочный лежит исключительно на его организаторах
PS: Заморозка очков за 2021 - возможное решение, но также не лучшее: в этом случае успешные участники прошлогоднего турнира получали неспортивное преимущество
И неправда что? Что Шлемы и ITF не ведут своих рейтингов?
Ну ладно, неправда - так неправда.
Очки начисляются не просто так, а за выступления на турнирах, соответствующих определенным критериям отбора
Организаторы Уима добавили к этим критериям традиционный британский расизм, тем самым грубо нарушив исходные условия
Так что ATP с ITF могли только вернуть очки участникам, а организаторы - в любом случае их украли