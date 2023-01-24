Хачанов о том, добился ли «Уимблдон» чего-нибудь недопуском россиян: «Вам лучше их спрашивать, а не меня»

Теги Уимблдон ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов ответил на вопрос, хочет ли сказать что-нибудь организаторам «Уимблдона». В прошлом году они не допустили россиян и белорусов до участия, но сейчас могут пересмотреть решение.

Кроме того, его спросили, добились ли организаторы чего-нибудь за счет недопуска.

«Ничего не хочу сказать. Пусть они решают. Что я могу сделать? Мои слова ничего не изменят. Так что говорить что-то бессмысленно.

А насчет того, добились ли они чего-нибудь, вам лучше их спрашивать, а не меня».

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16 комментариев

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justbored
Ответ Chyngyz Orozaliev
Ну про Арцах то, пишешь) и говорит мои слова ничего не изменят)
Это выражение моральной поддержки братьям по крови. Думаю, он прекрасно понимает, что его мнение и в этой ситуации ничего не изменит.

Так, привлёк внимание к вечноживому конфликту (где очередное обострение - перекрыли Лачинский коридор).
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Chyngyz Orozaliev
Ну про Арцах то, пишешь) и говорит мои слова ничего не изменят)
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генгбенг
Вам лучше спрашивать их.
- я армянин
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old man diego
Можно подумать, что кто-то еще их допустил.
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justbored
Добились, конечно - сколько игроков очков не досчитались.
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Valentin Kompaneytsev
Ничего лишнего, всё по делу.
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Leo Bonart
Ответ S.Graf
Правильно: АТР могла вернуть очки, но не вернула же. Могла не списывать очки за 2021, но и этого не сделала. И неправда что? Что Шлемы и ITF не ведут своих рейтингов? Ну ладно, неправда - так неправда.
Еще раз: своими действиями организаторы сами выводили турнир из категории рейтинговых, воруя тем самым очки участников
Здесь нельзя обвинять ATP и ITF в следовании установленным правилам и вся ответственность за превращение турнира в выставочный лежит исключительно на его организаторах

PS: Заморозка очков за 2021 - возможное решение, но также не лучшее: в этом случае успешные участники прошлогоднего турнира получали неспортивное преимущество
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S.Graf
Ответ Leo Bonart
Это неправда Очки начисляются не просто так, а за выступления на турнирах, соответствующих определенным критериям отбора Организаторы Уима добавили к этим критериям традиционный британский расизм, тем самым грубо нарушив исходные условия Так что ATP с ITF могли только вернуть очки участникам, а организаторы - в любом случае их украли
Правильно: АТР могла вернуть очки, но не вернула же. Могла не списывать очки за 2021, но и этого не сделала.
И неправда что? Что Шлемы и ITF не ведут своих рейтингов?
Ну ладно, неправда - так неправда.
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Leo Bonart
Ответ S.Graf
Ну, справедливости ради, очки скоммуниздила АТР. Шлемы и даже ITF рейтинг не ведут.
Это неправда
Очки начисляются не просто так, а за выступления на турнирах, соответствующих определенным критериям отбора
Организаторы Уима добавили к этим критериям традиционный британский расизм, тем самым грубо нарушив исходные условия
Так что ATP с ITF могли только вернуть очки участникам, а организаторы - в любом случае их украли
+7
-1
+6
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S.Graf
Ответ Leo Bonart
Комментарий удален модератором
Ну, справедливости ради, очки скоммуниздила АТР. Шлемы и даже ITF рейтинг не ведут.
+1
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+1
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Leo Bonart
Ответ S.Graf
Конечно добились. Штрафа от АТР и WTA :о)
Комментарий удален
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Iuasamotu
Комментарий скрыт
+6
-20
-14
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avcgloronalduMU
Потом рос спортсмены жалуются и говорят, про вне политики
+4
-10
-6
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Power Pool
Политикой не интересуюсь,но арцах держись.....
+20
-7
+13
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Maratik1982
Здорово ответил , красава Карэн джан
+35
-4
+31
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Юрий Шептухин
Уимблдон может изменить что-то если только не допустит сербов , а так самый предсказуемый турнир последние 4 года.
+17
-4
+13
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S.Graf
Конечно добились. Штрафа от АТР и WTA :о)
+51
-4
+47
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