Хачанов о том, добился ли «Уимблдон» чего-нибудь недопуском россиян: «Вам лучше их спрашивать, а не меня»

ответил на вопрос, хочет ли сказать что-нибудь организаторам « ». В прошлом году они не допустили россиян и белорусов до участия, но сейчас могут пересмотреть решение.

Кроме того, его спросили, добились ли организаторы чего-нибудь за счет недопуска.

«Ничего не хочу сказать. Пусть они решают. Что я могу сделать? Мои слова ничего не изменят. Так что говорить что-то бессмысленно.

А насчет того, добились ли они чего-нибудь, вам лучше их спрашивать, а не меня».

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