Хачанов о травме Корды: «Я продолжал играть в том же ритме, с той же интенсивностью. Это, может, и повлияло на его решение сняться»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Себастьян Корда Теннис

Карен Хачанов прокомментировал четвертьфинал Australian Open против Себастьяна Корды. Американец снялся при сете 7:6(5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова.

После матча россиянин поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Карен, когда вам сообщили, что играть предстоит под крышей и поменяло ли это что-то в подготовке к матчу?

– Никак не повлиял этот факт. Мы разминались на Арене Джона Кейна, и там крыша уже была закрыта. Большой корт, и даже то, что я не играл ни разу на Арене Рода Лэйвера до сегодняшнего матча, особой разницы не делало. Мы ждали решения организаторов, за пять минут нам сказали, что решили крышу оставить. Все то же самое, с крышей, без ветра, вообще никаких преград.

– Насколько в первом сете быстро удалось прийти в себя после того, как не подал на сет?

– По-моему, в том гейме не подал много первых. Но и нет такого, чтобы я где-то налажал или сыграл не очень. Он просто все сыграл под линию, приемы – очень хороший гейм провел. Тут и ему отчасти надо должное отдать.

Единственное, что мог сделать, наверное, лучше подавать. Повернулся к команде, сказал «классный гейм», с сарказмом. Он все попал, ок, но я ни капли из игры не выпал.

– Во втором сете соперник взял медицинский тайм-аут. Насколько получалось абстрагироваться от травмы оппонента?

– Сложно сказать, насколько серьезная у него травма. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Но опять же все зависит от того, какой счет и как матч проходит. Если бы он вел, может, все по-другому бы сложилось и он бы не снялся. Тут всегда такой момент давления, которое ты оказываешь. Зная, что его что-то беспокоит, я продолжаю играть в том же ритме, с той же интенсивностью. Это, может, и повлияло на его решение не продолжать игру в третьем сете.

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6 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Карен молодец! Успехов ему.
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nick-basil
У Карена сейчас нормальная концентрация на игре - выходит для его тенниса все в кассу.
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sashati
Вот Шарапова могла бы одной левой!
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dedpihto59
Проблемы Корды,не должны волновать Карена, пока не снялся, значит может играть
+3
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nick-basil
Карен преодолел-победил прежде всего себя - свои "психи", когда зажимало и убивало собственный теннис. Молодчина!
+10
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+10
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nick-basil
У всех игроков какие-то травмы. Более или менее критичные для критичные - но это общий фактор профессионального тура. Качанов герой - без вопросов.
+4
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+4
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