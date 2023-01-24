Хачанов о травме Корды: «Я продолжал играть в том же ритме, с той же интенсивностью. Это, может, и повлияло на его решение сняться»

прокомментировал четвертьфинал против . Американец снялся при сете 7:6(5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова.

После матча россиянин поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Карен, когда вам сообщили, что играть предстоит под крышей и поменяло ли это что-то в подготовке к матчу?

– Никак не повлиял этот факт. Мы разминались на Арене Джона Кейна, и там крыша уже была закрыта. Большой корт, и даже то, что я не играл ни разу на Арене Рода Лэйвера до сегодняшнего матча, особой разницы не делало. Мы ждали решения организаторов, за пять минут нам сказали, что решили крышу оставить. Все то же самое, с крышей, без ветра, вообще никаких преград.

– Насколько в первом сете быстро удалось прийти в себя после того, как не подал на сет?

– По-моему, в том гейме не подал много первых. Но и нет такого, чтобы я где-то налажал или сыграл не очень. Он просто все сыграл под линию, приемы – очень хороший гейм провел. Тут и ему отчасти надо должное отдать.

Единственное, что мог сделать, наверное, лучше подавать. Повернулся к команде, сказал «классный гейм», с сарказмом. Он все попал, ок, но я ни капли из игры не выпал.

– Во втором сете соперник взял медицинский тайм-аут. Насколько получалось абстрагироваться от травмы оппонента?

– Сложно сказать, насколько серьезная у него травма. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Но опять же все зависит от того, какой счет и как матч проходит. Если бы он вел, может, все по-другому бы сложилось и он бы не снялся. Тут всегда такой момент давления, которое ты оказываешь. Зная, что его что-то беспокоит, я продолжаю играть в том же ритме, с той же интенсивностью. Это, может, и повлияло на его решение не продолжать игру в третьем сете.

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