Азаренко в футболке «ПСЖ» вышла на матч Australian Open

Теги ПСЖ лига 1 Франция Australian Open WTA Виктория Азаренко игровая форма стиль Теннис

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла на четвертьфинал Australian Open против Джессики Пегулы в футболке «ПСЖ».

Двукратная чемпионка турнира прошла в ней по коридору от раздевалки до центрального корта и сняла перед разминкой.

Ранее она несколько раз надевала футболку парижского клуба на пресс-конференции.

Азаренко пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ»: «Я болею за них с 2012 года и после подписания Бекхэма. Мой сын Лео очень интересуется футболом»

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15 комментариев

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ogent
Ответ 2ran
Ждем Хачанова в тюремной робе.
Зачем ему твоё место занимать?
0
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Jurijs isajevs
Ответ 2ran
Ждем Хачанова в тюремной робе.
Неостроумно.
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Shveddka
👍
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-1
-1
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2ran
Ждем Хачанова в тюремной робе.
+3
-3
0
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sashati
Ответ M93
Здесь под новостью ссылка, где она объясняет что болеет за ПСЖ с 2012 и её сын любит футбол. В любом случае лучше майка ПСЖ, чем какой-нибудь политический лозунг.
А так же и пмж)
+2
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Alex Ser
Вдвойне наша девушка
+1
-3
-2
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dedpihto59
Ответ Mega• Battman
Не она ли фанатка Месси?? Тут и все понятно. Я бы тоже так сделал.
Насколько я помню, сына Вика назвала Лео🤷‍♀️‼️
+5
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M93
Здесь под новостью ссылка, где она объясняет что болеет за ПСЖ с 2012 и её сын любит футбол.

В любом случае лучше майка ПСЖ, чем какой-нибудь политический лозунг.
+3
-2
+1
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Павел Светлов
майка от найка
0
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0
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Mega• Battman
Не она ли фанатка Месси?? Тут и все понятно. Я бы тоже так сделал.
+3
-3
0
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skazi
Ответ MagicWithoutBorders
За снятие футболки вообще-то желтая карточка положена 😁
В её случае нужно белую показывать)
+19
-1
+18
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nick-basil
Нет политики - чисто коммерция!
+1
0
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razraz
интересна цена вопроса
0
-3
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Игореха Веселов
Ну и что такого? Векич, например, постоянно в Питере на корт в футболке Зенита выходила, когда приезжала на Лэдис Трофи и даже сыграла в ней один гейм...Вот если бы она в футболке с фото Тихановской вышла, вот это был бы номер, конечно))
+32
-5
+27
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MagicWithoutBorders
За снятие футболки вообще-то желтая карточка положена 😁
+54
-3
+51
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