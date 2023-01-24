Азаренко в футболке «ПСЖ» вышла на матч Australian Open
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла на четвертьфинал Australian Open против Джессики Пегулы в футболке «ПСЖ».
Двукратная чемпионка турнира прошла в ней по коридору от раздевалки до центрального корта и сняла перед разминкой.
Ранее она несколько раз надевала футболку парижского клуба на пресс-конференции.
Азаренко пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ»: «Я болею за них с 2012 года и после подписания Бекхэма. Мой сын Лео очень интересуется футболом»
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В любом случае лучше майка ПСЖ, чем какой-нибудь политический лозунг.