Азаренко пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ»: «Я болею за них с 2012 года и после подписания Бекхэма. Мой сын Лео очень интересуется футболом»

Теги ПСЖ Дэвид Бекхэм лига 1 Франция Australian Open Виктория Азаренко Футбол

Виктория Азаренко пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ». 

Белорусская теннисистка дала интервью после победы над Софией Кенин в первом круге Australian Open – 6:4, 7:6(3). Журналисты задали ей вопросы о том, почему она носит форму парижского клуба. 

«Все задают мне этот вопрос. Никто не понимает, что я болею за них с 2012 года и после подписания Бекхэма. Я давно являюсь фанатом и посетила много матчей.

Мой сын Лео сейчас очень интересуется футболом. Я называю это футболом, он называет это соккером, мы спорим по этому поводу». 

О том, хочет ли Лео играть за «ПСЖ»

«Это его мечта. Это довольно хорошо. Он видит, что я ношу футболку, он собирается надеть футболку, так что мы подходим друг другу.

О поддержке сына на его матчах

«Мне это нравится, я бываю невыносима, я кричу, но при этом я очень позитивна. Я на самом деле очень горжусь, потому что для меня поддерживать сына – это эмоция, отличающаяся от всех остальных. 

Мне совсем не стыдно кричать, вовсе нет. Я его очень поддерживаю, я хочу, чтобы он добился успеха. Я хочу, чтобы он осуществил свои мечты, и ходить на его матчи – интересный опыт для меня», – сказала Азаренко. 

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24 комментария

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nmnackjbxkasbk
Ответ Mr@k
сын Лео.... надо было что ли Лука называть....
может, дома так и называет
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Вася Васильков
Богатая и успешная, может болеть за кого угодно, тем более очень давно живёт в США а до этого в Монте Карло. Да и лично знает многих звёзд футбола.
0
-1
-1
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Кузя Гитарист
Ответ Derek Apple
Месси?
Максим Леонидов
0
0
0
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Andrey Kutashov
Ответ Человек1991
Я болею за ПСЖ с 2000 года , когда там играли Анэлька , Окоча , Рональдиньо , Робер , Алоизио, Поччетино , Артета , Хайнце .)
Такая же херня /))
0
0
0
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Andrey Kutashov
Ответ Ярик01
Какое-то небелорусское имя у сына. Еще и от басурманина родила.
Не скрепно? Батька не одобряет
0
-2
-2
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Уся Ваткин
А слабо ей без футболки прийти?
+2
-1
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Северный болельщик
Бенхаккер, может, в честь "прадеда" из Голландии?
0
0
0
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mArty-.-
Ответ Derek Apple
Месси?
Якубович
0
0
0
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Derek Apple
Месси?
Леонтьев
+1
0
+1
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Алексей Сид
Ну это давно уже поехавшее.
+1
0
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Заяцволк
Да понятно, эти украинцы все за французов, они им гаубицы поставляли
0
-3
-3
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Человек1991
Я болею за ПСЖ с 2000 года , когда там играли Анэлька , Окоча , Рональдиньо , Робер , Алоизио, Поччетино , Артета , Хайнце .)
+5
0
+5
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Добрый Ретроград
А второй будет Ашраф.
+2
-1
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Добрый Ретроград
Ответ Ярик01
Какое-то небелорусское имя у сына. Еще и от басурманина родила.
Чернильница?
+7
-1
+6
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igor nn
Ответ Ярик01
Какое-то небелорусское имя у сына. Еще и от басурманина родила.
Та уж навзала бы Ясик,Олесь или Рыгор))
+3
0
+3
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red hikkikomori
Ответ Derek Apple
Месси?
Бокерия
+1
0
+1
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Mr@k
сын Лео.... надо было что ли Лука называть....
+1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Derek Apple
Месси?
Слуцкий🤓
+29
-3
+26
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Дядя ТУРА
Ответ Derek Apple
Месси?
ДиКаприо
+6
-1
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korobokchekhova
Не у многих есть сын Лео)))
+3
-1
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Alexander Yavriantz
Вот блин, как-то мимо меня прошло, что Бекс в ПСЖ был! Но судя по тому что видел, он там 10 игр всего играл?
0
-3
-3
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Ярик01
Какое-то небелорусское имя у сына. Еще и от басурманина родила.
+17
-9
+8
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rigobersong
Глоры Роналду тоже за Альнаср с 2012го:))
+11
-12
-1
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Derek Apple
Месси?
+16
-3
+13
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