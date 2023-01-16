Азаренко пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ»: «Я болею за них с 2012 года и после подписания Бекхэма. Мой сын Лео очень интересуется футболом»

пришла на пресс-конференцию в футболке « ».

Белорусская теннисистка дала интервью после победы над Софией Кенин в первом круге – 6:4, 7:6(3). Журналисты задали ей вопросы о том, почему она носит форму парижского клуба.

«Все задают мне этот вопрос. Никто не понимает, что я болею за них с 2012 года и после подписания . Я давно являюсь фанатом и посетила много матчей.

Мой сын Лео сейчас очень интересуется футболом. Я называю это футболом, он называет это соккером, мы спорим по этому поводу».

О том, хочет ли Лео играть за «ПСЖ»

«Это его мечта. Это довольно хорошо. Он видит, что я ношу футболку, он собирается надеть футболку, так что мы подходим друг другу.

О поддержке сына на его матчах

«Мне это нравится, я бываю невыносима, я кричу, но при этом я очень позитивна. Я на самом деле очень горжусь, потому что для меня поддерживать сына – это эмоция, отличающаяся от всех остальных.

Мне совсем не стыдно кричать, вовсе нет. Я его очень поддерживаю, я хочу, чтобы он добился успеха. Я хочу, чтобы он осуществил свои мечты, и ходить на его матчи – интересный опыт для меня», – сказала Азаренко.