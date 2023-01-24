Корда о травме запястья: «Были форхенды, когда я не мог ракетку держать. Играть с лета было вообще невозможно»

прокомментировал травму запястья, полученную в четвертьфинале против . Американец снялся при счете 6:7(5), 3:6, 0:3.

«Запястье немного болело в Аделаиде пару недель назад, но потом все прошло. Во время матчей все было в полном порядке.

А тут я в начале второго сета один раз неудачно пробил с приема, и оно начало сильно беспокоить. Были форхенды, когда я не мог ракетку держать. Играть с лета было вообще невозможно.

Сейчас я понятия не имею, в чем конкретно проблема. Пойду к врачу, будем разбираться».

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