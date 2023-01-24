Корда о травме запястья: «Были форхенды, когда я не мог ракетку держать. Играть с лета было вообще невозможно»

Теги Australian Open ATP Себастьян Корда Теннис

Себастьян Корда прокомментировал травму запястья, полученную в четвертьфинале Australian Open против Карена Хачанова. Американец снялся при счете 6:7(5), 3:6, 0:3.

«Запястье немного болело в Аделаиде пару недель назад, но потом все прошло. Во время матчей все было в полном порядке.

А тут я в начале второго сета один раз неудачно пробил с приема, и оно начало сильно беспокоить. Были форхенды, когда я не мог ракетку держать. Играть с лета было вообще невозможно.

Сейчас я понятия не имею, в чем конкретно проблема. Пойду к врачу, будем разбираться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
canuck andreyka
Да нормально он с лета играл,просто в июне очки не защитил, но к концу сезона опять поднялся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
costa0545
Да, повторюсь очень похоже, на травму Тима)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
владимир бредихин
Ответ Furry
ж-жесть, пусть лечат его хорошенько((
От Карена его надо лечить 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Aqf
Похоже на травму Тима. Тоже неудачно ударил, и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
В совокупности имеем , что имеем. ... Удачное выступление. Добрался до №25.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Ответ Tarkovski
Как бы второй ДельПо не образовался..
Большие дядьки под 2 метра, тяжело им по низкому мячу..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tarkovski
Как бы второй ДельПо не образовался..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Furry
ж-жесть, пусть лечат его хорошенько((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mamapapaya
После Хуркача была очевидна победа Карена, хоть с запястьем хоть без
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий