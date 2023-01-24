Хачанов о том, что вышел в 1/2 на двух ТБШ подряд: «После US Open вера в себя стала еще сильнее. Надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек»
Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Australian Open. Себастьян Корда снялся с их матча из-за травмы запястья.
«Конечно, очень здорово выйти в полуфинал на двух «Больших шлемах» подряд. Естественно, я не так хотел закончить матч. До определенного момента у нас шла очень хорошая борьба.
Себастьян обыграл одного из моих друзей – Даниила, в трех сетах. В пяти сетах победил Хуркача. Показывает отличный теннис, поаплодируйте ему.
А я отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь. С нетерпением жду первого полуфинала в Австралии».
Также Хачанов рассказал, как справился с кризисом после сезона-2018.
«Я себя пересобрал. Я всегда верил в себя, но бывают спады. А отличные результаты помогают укрепить уверенность в себе.
У меня она стала еще сильнее после US Open. И тут я снова вышел в полуфинал. Я надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек».
Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Уважение к противнику в любой ситуации - это многое значит в характере...