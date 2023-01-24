Хачанов о том, что вышел в 1/2 на двух ТБШ подряд: «После US Open вера в себя стала еще сильнее. Надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек»

прокомментировал выход в полуфинал . снялся с их матча из-за травмы запястья.

«Конечно, очень здорово выйти в полуфинал на двух «Больших шлемах» подряд. Естественно, я не так хотел закончить матч. До определенного момента у нас шла очень хорошая борьба.

Себастьян обыграл одного из моих друзей – , в трех сетах. В пяти сетах победил . Показывает отличный теннис, поаплодируйте ему.

А я отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь. С нетерпением жду первого полуфинала в Австралии».

Также Хачанов рассказал, как справился с кризисом после сезона-2018.

«Я себя пересобрал. Я всегда верил в себя, но бывают спады. А отличные результаты помогают укрепить уверенность в себе.

У меня она стала еще сильнее после . И тут я снова вышел в полуфинал. Я надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек».

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

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