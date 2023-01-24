Хачанов о том, что вышел в 1/2 на двух ТБШ подряд: «После US Open вера в себя стала еще сильнее. Надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Себастьян Корда Теннис

Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Australian Open. Себастьян Корда снялся с их матча из-за травмы запястья.

«Конечно, очень здорово выйти в полуфинал на двух «Больших шлемах» подряд. Естественно, я не так хотел закончить матч. До определенного момента у нас шла очень хорошая борьба.

Себастьян обыграл одного из моих друзей – Даниила, в трех сетах. В пяти сетах победил Хуркача. Показывает отличный теннис, поаплодируйте ему.

А я отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь. С нетерпением жду первого полуфинала в Австралии».

Также Хачанов рассказал, как справился с кризисом после сезона-2018.

«Я себя пересобрал. Я всегда верил в себя, но бывают спады. А отличные результаты помогают укрепить уверенность в себе.

У меня она стала еще сильнее после US Open. И тут я снова вышел в полуфинал. Я надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек».

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Тимофеев
Ответ Другая_
Сегодня без эмоций особо из-за травмы соперника, но все равно как же круто) Еще бы турниры выигрывать начать, хотя бы небольшие)
Я думаю, и финал Шлема Карену запомнится на всю жизнь, если дойдет. Пусть даже и отлетит от Новака. У Давыденко 4 полуфинала и ни разу в финалах не был... Думаю, финал Шлема даже покруче титула на Мастерсе будет. Или где-то близко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Тимофеев
Ответ инок
Хотел бы отметить момент, который мне очень понравился. Когда Корда решил сняться, он подошел сначала к Карену, а не к судье. Поговорили, пожали руки, обнялись, только потом пошел к судье, а Карен попросил болельщиков поаплодировать Корде, пока он не покинул корт. Уважение к противнику в любой ситуации - это многое значит в характере...
Да, мне тоже понравилось, что ребята уважительно друг к другу отнеслись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Хотел бы отметить момент, который мне очень понравился. Когда Корда решил сняться, он подошел сначала к Карену, а не к судье. Поговорили, пожали руки, обнялись, только потом пошел к судье, а Карен попросил болельщиков поаплодировать Корде, пока он не покинул корт.
Уважение к противнику в любой ситуации - это многое значит в характере...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Другая_
Сегодня без эмоций особо из-за травмы соперника, но все равно как же круто) Еще бы турниры выигрывать начать, хотя бы небольшие)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OnlyDendy
Ответ Islam5550
Тогда убрал кириоса который убрал Медведева, а сейчас корду , который убрал Медведева )
А на ОИ убрал Карреньо который убрал Медведева
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nastya163
Карен такой приятный парень! Хочется верить в чудо и в возможность шлема для него
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Islam5550
Тогда убрал кириоса который убрал Медведева, а сейчас корду , который убрал Медведева )
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Ответ Великий Алонсо
Пока что ни один топ не попался, а разговоров то. Кто не знал, у Хачанова статистика последних матчей 0-20 против игроков топ-10, это ли не позорище? Циципасу он конечно же отлетит в 3-4 сетах
22 подряд поражения против первой десятки. Последний раз игрока топ10 он обыгрывал в августе 2019 года. Зверева в Монреале.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Холден Колфилд
Ответ Aibek Mak
Уровень тенниса который он показывает позволит ему пройти и Степку И Иржи так что финал не выглядит для Карена недостижимым результатом будем болеть
От головы будет зависеть,все остальное у Карена есть
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
Ответ Великий Алонсо
Пока что ни один топ не попался, а разговоров то. Кто не знал, у Хачанова статистика последних матчей 0-20 против игроков топ-10, это ли не позорище? Циципасу он конечно же отлетит в 3-4 сетах
После того как заминусовали и посмеялись, удалил коммент и написал аналогичный новый 😂😂😂 ты реально надеешься, что сейчас вдруг не заминусуют?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aibek Mak
Уровень тенниса который он показывает позволит ему пройти и Степку И Иржи так что финал не выглядит для Карена недостижимым результатом будем болеть
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verdo
осталось в пф пройти Легечку и финал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Комментарий скрыт
+3
-16
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Как бы ему с Лехечкой не пришлось играть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
giugiaro
Достойный👌👏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слава Кравцов
Тигр
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий