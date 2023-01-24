Где смотреть четвертьфинал Australian Open 2023: во сколько матчи Стефанос Циципас — Иржи Лехечка, Джессика Пегула — Виктория Азаренко
Четвертьфиналы мужского и женского одиночных турниров Australian Open 2023 пройдут 24–25 января 2023 года.
Посмотреть матчи можно на канале и сайте Eurosport — но эта опция недоступна фанатам из России. Трансляцию матчей можно посмотреть в тематических телеграм-каналах и группах в ВК, а также на сайтах вроде http://sport28.net/, где есть раздел «Теннис», где можно выбрать трансляцию любого поединка.
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Расписание трансляций четвертьфинала Australian Open 2023 по теннису
24 января, мужчины
- 06:00 Карен Хачанов — Себастьян Корда
- 12:15 Стефанос Циципас — Иржи Лехечка
24 января, женщины
- 04:30 Елена Рыбакина — Алена Остапенко
- 11:00 Джессика Пегула — Виктория Азаренко
25 января, мужчины
- 03:00 Андрей Рублев — Новак Джокович
- 03:00 Бен Шелтон — Томми Пол
25 января, женщины
- 03:00 Каролина Плишкова — Магда Линетт
- 03:00 Арина Соболенко — Донна Векич
Расписание Australian Open 2023
Результаты Australian Open 2023
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