Где смотреть четвертьфинал Australian Open 2023: во сколько матчи Стефанос Циципас — Иржи Лехечка, Джессика Пегула — Виктория Азаренко

Четвертьфиналы мужского и женского одиночных турниров Australian Open 2023 пройдут 24–25 января 2023 года.

Посмотреть матчи можно на канале и сайте Eurosport — но эта опция недоступна фанатам из России. Трансляцию матчей можно посмотреть в тематических телеграм-каналах и группах в ВК, а также на сайтах вроде http://sport28.net/, где есть раздел «Теннис», где можно выбрать трансляцию любого поединка.

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Расписание трансляций четвертьфинала Australian Open 2023 по теннису

24 января, мужчины

06:00 Карен Хачанов — Себастьян Корда

12:15 Стефанос Циципас — Иржи Лехечка

24 января, женщины

04:30 Елена Рыбакина — Алена Остапенко

11:00 Джессика Пегула — Виктория Азаренко

25 января, мужчины

03:00 Андрей Рублев — Новак Джокович

03:00 Бен Шелтон — Томми Пол

25 января, женщины

03:00 Каролина Плишкова — Магда Линетт

03:00 Арина Соболенко — Донна Векич

Расписание Australian Open 2023

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023