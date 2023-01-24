Где смотреть четвертьфинал Australian Open 2023: во сколько матчи Стефанос Циципас — Иржи Лехечка, Джессика Пегула — Виктория Азаренко

Теги Australian Open Теннис

Четвертьфиналы мужского и женского одиночных турниров Australian Open 2023 пройдут 24–25 января 2023 года.

Посмотреть матчи можно на канале и сайте Eurosport — но эта опция недоступна фанатам из России. Трансляцию матчей можно посмотреть в тематических телеграм-каналах и группах в ВК, а также на сайтах вроде http://sport28.net/, где есть раздел «Теннис», где можно выбрать трансляцию любого поединка. 

Также можно официально и бесплатно посмотреть Австралиан Опен на сайтах букмекеров: смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽! 

Расписание трансляций четвертьфинала Australian Open 2023 по теннису

 

24 января, мужчины

  • 06:00 Карен Хачанов — Себастьян Корда
  • 12:15 Стефанос Циципас — Иржи Лехечка

24 января, женщины

  • 04:30 Елена Рыбакина — Алена Остапенко
  • 11:00 Джессика Пегула — Виктория Азаренко

25 января, мужчины

  • 03:00 Андрей Рублев — Новак Джокович
  • 03:00 Бен Шелтон — Томми Пол

25 января, женщины

  • 03:00 Каролина Плишкова — Магда Линетт
  • 03:00 Арина Соболенко — Донна Векич

Расписание Australian Open 2023

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

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