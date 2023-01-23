Линда Фрухвиртова о себе и младшей сестре Бренде: «Еще слишком рано сравнивать нас с Сереной и Винус»

считает, что их с сестрой пока рано сравнивать с Сереной и Уильямс. 17-летняя Линда дошла до четвертого круга Austraian Open, Бренда, которой 15 лет, прошла квалификацию и выбыла в первом.

– Мы общались с несколькими легендами, и многие из них тепло высказались о вас и вашей сестре. Некоторые сравнивают вас с Винус и Сереной. Как вы к этому относитесь?

– Конечно, это большая честь, но я бы не стала сравнивать нас с Сереной или Винус. Они легенды спорта.

В детстве нам всегда нравилось наблюдать за ними на корте, и они точно нас вдохновляли, но мы никогда никого не копировали. Да, по-моему, неправильно нас сравнивать.

Действительно, мы тоже сестры. Мы можем добиться хороших результатов, посмотрим, но я думаю, что еще слишком рано сравнивать нас с Сереной и Винус.

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