Линда Фрухвиртова о себе и младшей сестре Бренде: «Еще слишком рано сравнивать нас с Сереной и Винус»

Теги Серена Уильямс Винус Уильямс Australian Open WTA Линда Фрухвиртова Бренда Фрухвиртова Теннис

Линда Фрухвиртова считает, что их с сестрой Брендой пока рано сравнивать с Сереной и Винус Уильямс. 17-летняя Линда дошла до четвертого круга Austraian Open, Бренда, которой 15 лет, прошла квалификацию и выбыла в первом.

– Мы общались с несколькими легендами, и многие из них тепло высказались о вас и вашей сестре. Некоторые сравнивают вас с Винус и Сереной. Как вы к этому относитесь?

– Конечно, это большая честь, но я бы не стала сравнивать нас с Сереной или Винус. Они легенды спорта.

В детстве нам всегда нравилось наблюдать за ними на корте, и они точно нас вдохновляли, но мы никогда никого не копировали. Да, по-моему, неправильно нас сравнивать.

Действительно, мы тоже сестры. Мы можем добиться хороших результатов, посмотрим, но я думаю, что еще слишком рано сравнивать нас с Сереной и Винус.

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7 комментариев

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Williamssss
Ответ Verdo
это оскорбление, а не сравнение
Канеш. Кто такие великие сестры Уильямс, и кто эти, никому неизвестные...
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Williamssss
Да мало ли сколько сестер в туре было... Радвански были, теперь эти, Родионовы, Кудерметовы. Да разве можно всех теннисных сестер сравнивать с Серенушкой и Венус? Те-то суперзвезды и легенды тенниса по достижениям, а не потому , что они сестры.
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nick-basil
Папаша Вильямс еще ко всему профессионально и агрессивно продвигал и рекламировал своих дочек. Чешки тут как мышки из норки. Пока
0
0
0
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sashati
Не братья они..
+3
0
+3
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Назар Игорь
Цвет кожи не тот.
+1
-2
-1
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Dr Porto
Линда довольно симпатичная девушка. 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verdo
это оскорбление, а не сравнение
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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