17-летняя Линда Фрухвиртова о кумирах: «Мы с сестрой никого не копировали, но я люблю Серену и Роджера. Потому что они лучшие»

17-летняя рассказала, ориентировалась ли она на других игроков. В первом круге чешка обыграла – 6:0, 6:4.

– Нет, вот этого мы с сестрой никогда не делали. Никогда не копировали других игроков.

Конечно, в детстве папа приводил нас на корты и показывал, что вот эта девочка сильно бьет, вот эта хорошо борется, всякое такое. Но не то, что у нее такой-то форхенд, такой-то замах, вы должны делать так же.

Никогда.

– А были игроки, на которых вы равнялись?

– Я люблю и . Потому что они лучшие (смех).

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