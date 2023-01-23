17-летняя Фрухвиртова после вылета с AO: «Сейчас мне паршиво, но я показала, что могу выйти в четвертьфинал»

Теги Australian Open WTA Донна Векич Линда Фрухвиртова Теннис

Линда Фрухвиртова прокомментировала поражение от Донны Векич в 1/8 финала Australian Open. 17-летняя чешка уступила 2:6, 6:1, 3:6.

– Безусловно, для меня это был очень позитивный турнир. Я была так близко, но... Сейчас мне паршиво, но в следующие годы у меня будет больше шансов.

– Как вы поняли, что были близки и что вам нужно сделать для следующего шага?

– Этот матч определенно показал, что я могу выйти в четвертьфинал «Большого шлема». У меня есть для этого уровень.

Думаю, Векич сейчас в очень хорошей форме. Но все решили несколько очков. Я была действительно хороша в розыгрышах.

Этот матч показал, над чем я должна работать, чтобы вернуться сильнее.

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4 комментария

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goodloser
Может, если повезёт с сеткой. Сейчас Линда играет примерно на уровне 30-го номера.
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Crestbook
17-летняя Фрухвиртова: моя фамилия "Фрухвиртова", а не "17-летняя Фрухвиртова". Граф и Хингис в 17 лет уже брали шлемы. Хватит писать мой возраст в каждой новости!
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-4
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Диономис
Могла выиграть матч, вела с брейком в 3 сете, но решила, что может позволить сразу отдать свою, за что заплатила победой в матче. Уверен, что стратегия на 3 сет заключалась дойти до тай-брейка, попутно не подав на матч.
+2
-2
0
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gnom_au
Была бы хороша - выиграла. Раз вдулась - надо дорабатывать, а не хорохорится.
Донначка молодец.
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