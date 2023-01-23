17-летняя Фрухвиртова после вылета с AO: «Сейчас мне паршиво, но я показала, что могу выйти в четвертьфинал»

Линда Фрухвиртова прокомментировала поражение от Донны Векич в 1/8 финала Australian Open. 17-летняя чешка уступила 2:6, 6:1, 3:6.

– Безусловно, для меня это был очень позитивный турнир. Я была так близко, но... Сейчас мне паршиво, но в следующие годы у меня будет больше шансов.

– Как вы поняли, что были близки и что вам нужно сделать для следующего шага?

– Этот матч определенно показал, что я могу выйти в четвертьфинал «Большого шлема». У меня есть для этого уровень.

Думаю, Векич сейчас в очень хорошей форме. Но все решили несколько очков. Я была действительно хороша в розыгрышах.

Этот матч показал, над чем я должна работать, чтобы вернуться сильнее.

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