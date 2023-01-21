17-летняя Фрухвиртова о выходе во вторую неделю АО: «Я бы сказала, что все идет по плану»

17-летняя прокомментировала выход во вторую неделю . В третьем раунде она обыграла – 7:5, 2:6, 6:3.

– Мне всего 17 лет. Это мой второй «Большой шлем». И я вышла во вторую неделю, попала в 16 лучших на таком большом турнире.

Маркета – очень хорошая теннисистка, которая может обыграть кого угодно. Два дня назад она победила вторую ракетку мира. Так что я очень довольна.

– В прошлом году вы говорили, что не спешите за большими результатами. Как вы сейчас оцените свой путь? Все идет по плану или быстрее?

– Я бы сказала, что по плану. Я знала, что у меня есть игра, чтобы бороться на таком высоком уровне. Но в матчах это показать сложнее, потому что в женском туре конкуренция очень высокая. Думаю, в топ-100 любая может обыграть любую.

Против топ-игроков возможностей не очень много. Когда появляются, нужно использовать – или проиграешь. Я просто стараюсь использовать каждый шанс, бороться.

– А когда у вас появилась уверенность, что вы способны бороться на топ-уровне?

– Трудно выделить один момент. Точно турнир в Майами, где я выиграла три матча подряд у топ-100, топ-50. Это было непросто. И, опять же, большой турнир.

Это помогло мне получить уверенность, что я соответствую уровню, что могу играть с такими соперницами и выигрывать такие матчи.

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