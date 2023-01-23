Australian Open. Расписание вторника. Хачанов сыграет не раньше 6 утра по Москве – после Рыбакиной и Остапенко

Теги Australian Open ATP WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Карен Хачанов Алена Остапенко Елена Рыбакина Стефанос Циципас Себастьян Корда Иржи Лехечка Теннис

Стало известно расписание 9-го игрового дня Australian Open. Во вторник пройдут первые четвертьфиналы, и все четыре матча состоятся на центральном корте:

не раньше 04:30 по московскому времени – Елена РыбакинаАлена Остапенко;

не раньше 06:00 – Карен ХачановСебастьян Корда;

не раньше 11:00 – Виктория АзаренкоДжессика Пегула;

далее – Стефанос ЦиципасИржи Лехечка.

Полностью расписание появится здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Начнут в 7-00. В 9-30 можно начать смотреть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZIZERON
Хачу,Азе,Цици - викторий !!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dym86
Спасибо организаторам, что учитывают мое расписание и ставят Рыбакин в удобное время!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leon74
Успеха Карену.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Helga Kl
Хачан, я в тебя верю!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Сегодня в теннисном триллере Андрей одержал победу над Руне. Удачного и успешного итога в матче с Кордой и Карену. Лене и Вике также удачи !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
За Хачанова и Рыбакину.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julian Slink
Матч Корды может затянуться на 4-5 часов. Все верно
Ципа уже привык вечером играть, мячи тяжелее, ему на руку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий