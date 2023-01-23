Australian Open. Расписание вторника. Хачанов сыграет не раньше 6 утра по Москве – после Рыбакиной и Остапенко
Стало известно расписание 9-го игрового дня Australian Open. Во вторник пройдут первые четвертьфиналы, и все четыре матча состоятся на центральном корте:
не раньше 04:30 по московскому времени – Елена Рыбакина – Алена Остапенко;
не раньше 06:00 – Карен Хачанов – Себастьян Корда;
не раньше 11:00 – Виктория Азаренко – Джессика Пегула;
далее – Стефанос Циципас – Иржи Лехечка.
Полностью расписание появится здесь.
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