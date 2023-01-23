Australian Open. Расписание вторника. Хачанов сыграет не раньше 6 утра по Москве – после Рыбакиной и Остапенко

Стало известно расписание 9-го игрового дня . Во вторник пройдут первые четвертьфиналы, и все четыре матча состоятся на центральном корте:

не раньше 04:30 по московскому времени – – ;

не раньше 06:00 – – ;

не раньше 11:00 – – ;

далее – – Иржи Лехечка.

Полностью расписание появится здесь.

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