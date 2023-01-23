Плишкова 11-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Экс-первая ракетка мира за 55 минут разгромила Чжан Шуай в четвертом круге – 6:0, 6:4. Чешка выполнила 33 удара навылет при всего 13 невынужденных ошибках.

Плишкова 11-й раз вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В Мельбурне ей это удалось четвертый раз – и впервые с 2019-го.

Кроме того, она вышла в 1/4 финала на втором ТБШ подряд.

Дальше Плишкова сыграет с или и в случае победы гарантирует себе возвращение в топ-20. Сейчас она 31-я ракетка мира.

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