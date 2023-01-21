Джокович о проблемах с бедром: «Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать»
Новак Джокович рассказал о проблемах с левым бедром, которые испытывает на Australian Open.
«Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать, но это происходит каждый матч. Потом приходится вызывать физио, просить таблетки. Пока что это помогает.
Ситуация неидеальная, но нужно справляться. В профессиональном спорте высокого уровня нужно решать такие проблемы», – сказал Джокович в интервью Eurosport.
Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?
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4-1 случилось после взаимного обмена брейками. Сербу тут срочно потребовалось потушить начавшего вдруг сопротивляться соперника. Хотя тот даже после этого снова взял подачу Джоковича и сделал 4-2.
Так что испанская теория не выдерживает даже испанского стыда. :))
Последние годы он постоянно так делает, когда на корте возникают проблемы. Не знаю, может быть, это давление так влияет или ему просто это нужно. Но потом он продолжает нормально играть. Не знаю, на самом деле ему больно или это что-то психологическое. Спросите его».
https://www.sports.ru/tennis/1089769657-karreno-busta-o-mediczinskom-pereryve-dzhokovicha-on-uzhe-mnogo-let-ta.html
Надеюсь, что после турнира появится пользователь с ником "Бедро Джоковича"
Димитров был сильнейший с 2019-го, играл на уровне АО-17, когда от него едва отскочил плешь
Трудный матч, а оформил в трех сетах