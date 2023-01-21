Джокович о проблемах с бедром: «Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать»

рассказал о проблемах с левым бедром, которые испытывает на Australian Open.

«Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать, но это происходит каждый матч. Потом приходится вызывать физио, просить таблетки. Пока что это помогает.

Ситуация неидеальная, но нужно справляться. В профессиональном спорте высокого уровня нужно решать такие проблемы», – сказал Джокович в интервью Eurosport.

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

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