Джокович о проблемах с бедром: «Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал о проблемах с левым бедром, которые испытывает на Australian Open.

«Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать, но это происходит каждый матч. Потом приходится вызывать физио, просить таблетки. Пока что это помогает.

Ситуация неидеальная, но нужно справляться. В профессиональном спорте высокого уровня нужно решать такие проблемы», – сказал Джокович в интервью Eurosport.

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

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25 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ Зорькин
Конкретно в матче против Григора Новак вызывал врача 2 раза. После выигрыша первого сета и ведя 4:1 в третьем. Так что испанская теория не выдерживает даже испанского стыда. :))
Первый сет он взял вопреки и потому перtпугавшись, что болгарин внезапно почувствует себя героем, наконец-то заиграет нормально. Тут как раз и следовало сбить настрой Григора и самому зарядиться уверенностью.
4-1 случилось после взаимного обмена брейками. Сербу тут срочно потребовалось потушить начавшего вдруг сопротивляться соперника. Хотя тот даже после этого снова взял подачу Джоковича и сделал 4-2.
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Паскаль Шимбонда
Ответ Теннисный абсолют
Молодец Новак Димитров был сильнейший с 2019-го, играл на уровне АО-17, когда от него едва отскочил плешь Трудный матч, а оформил в трех сетах
Ты, видимо, сильнейшего Димитрова не помнишь
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Зорькин
Ответ Йенс Мустерманн
«Меня не удивило то, что он попросил перерыв. Это хорошо. Это значит, что он проигрывает, что я хорошо играл. Он же всегда так делает, уже много лет – вызывает врача, когда проигрывает. Последние годы он постоянно так делает, когда на корте возникают проблемы. Не знаю, может быть, это давление так влияет или ему просто это нужно. Но потом он продолжает нормально играть. Не знаю, на самом деле ему больно или это что-то психологическое. Спросите его». https://www.sports.ru/tennis/1089769657-karreno-busta-o-mediczinskom-pereryve-dzhokovicha-on-uzhe-mnogo-let-ta.html
Конкретно в матче против Григора Новак вызывал врача 2 раза. После выигрыша первого сета и ведя 4:1 в третьем.
Так что испанская теория не выдерживает даже испанского стыда. :))
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Вегетарианец_
Ответ Вегетарианец_
Очевидно, о каком движении идет речь - когда Новак тянется в растяжке к мячу - именно оно вызывает наибольший дискомфорт. Будем надеяться, его новый физио сделает все возможное, чтобы повреждение бедра не усугубилось и позволило продолжить выступление на турнире.
Про движение - еще удар с бх с приседа, когда нужно доставать низко летящий мяч тоже, скорее всего, вызывает у Новака болевые ощущения. Придется как-то с этим справляться.
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costa0545
А можно по подробнее, ладно выиграет Австралию и отдохнёт, тем более Америка для него закрыта, надо ещё немного потерпеть, его даже с травмой никто не могут обыграть)))
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Вегетарианец_
Очевидно, о каком движении идет речь - когда Новак тянется в растяжке к мячу - именно оно вызывает наибольший дискомфорт. Будем надеяться, его новый физио сделает все возможное, чтобы повреждение бедра не усугубилось и позволило продолжить выступление на турнире.
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+3
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Йенс Мустерманн
«Меня не удивило то, что он попросил перерыв. Это хорошо. Это значит, что он проигрывает, что я хорошо играл. Он же всегда так делает, уже много лет – вызывает врача, когда проигрывает.

Последние годы он постоянно так делает, когда на корте возникают проблемы. Не знаю, может быть, это давление так влияет или ему просто это нужно. Но потом он продолжает нормально играть. Не знаю, на самом деле ему больно или это что-то психологическое. Спросите его».

https://www.sports.ru/tennis/1089769657-karreno-busta-o-mediczinskom-pereryve-dzhokovicha-on-uzhe-mnogo-let-ta.html
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YuChu
Ответ TennisForever
Объясни нам всем,как же ты так волшебным образом побеждаешь ?🤔
Молится. Помогает.
+2
-3
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Verdo
без вамосят было бы скучно, как их задирает величие серба, а их кумир ускользнул с неудобного покрытия)
+14
-5
+9
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TennisForever
Объясни нам всем,как же ты так волшебным образом побеждаешь ?🤔
+1
-9
-8
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Verdo
Ответ Теннисный абсолют
Молодец Новак Димитров был сильнейший с 2019-го, играл на уровне АО-17, когда от него едва отскочил плешь Трудный матч, а оформил в трех сетах
так гриша уже сам плешь)
+5
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Ответ Теннисный абсолют
Молодец Новак Димитров был сильнейший с 2019-го, играл на уровне АО-17, когда от него едва отскочил плешь Трудный матч, а оформил в трех сетах
Хах, ну да , ну да. На таком же уровне, как и AO-17.
+4
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+4
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Tarkovski
Ответ Nikolay Stavrogin
Че там изучать? Димитров так и пытался играть весь матч
Пуляя в ауты и сетку или накидывая в центр корта?) Его зажало поэтому как надо он особо и не играл
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GorackNeon
Ответ Верховенский1990
Да что за напасти, в прошлом году депортация, сейчас травма, Новак, держаться!
ахахахаха, да-да травма...
+9
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Nikolay Stavrogin
Ответ Tarkovski
Сейчас соперники будут с лупой изучать видео и выяснять какой именно удар требует такого движения от серба - и соотвественно чаще провоцировать именно такую ситуацию в игре.
Че там изучать? Димитров так и пытался играть весь матч
+6
-1
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GorackNeon
Ответ Теннисный абсолют
Молодец Новак Димитров был сильнейший с 2019-го, играл на уровне АО-17, когда от него едва отскочил плешь Трудный матч, а оформил в трех сетах
Как возможно с травмой играть на уровне 2011/2015 и выносить 3-0 сильного соперника? Или ты один из тех идиотов что верят в "травмы" лживого пса???
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-16
-8
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Верховенский1990
Да что за напасти, в прошлом году депортация, сейчас травма, Новак, держаться!
+20
-6
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Кавабунга Шреддоголовый
Бедро, держись.
Надеюсь, что после турнира появится пользователь с ником "Бедро Джоковича"
+12
-3
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encaro_one
Ответ Теннисный абсолют
Молодец Новак Димитров был сильнейший с 2019-го, играл на уровне АО-17, когда от него едва отскочил плешь Трудный матч, а оформил в трех сетах
Гриша при всем уважении полностью сломался морально уже после тайбрейка
+5
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+5
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Tarkovski
Сейчас соперники будут с лупой изучать видео и выяснять какой именно удар требует такого движения от серба - и соотвественно чаще провоцировать именно такую ситуацию в игре.
+5
-1
+4
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Теннисный абсолют
Молодец Новак
Димитров был сильнейший с 2019-го, играл на уровне АО-17, когда от него едва отскочил плешь
Трудный матч, а оформил в трех сетах
+22
-13
+9
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arseny572
Ноле, нужно держаться.
+9
-3
+6
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Зоуи Дешанель
Не придется пучить глаза или изображать умирающего лебедя?
+10
-11
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Czarn
Новак и бедро Новака, держитесь! Ещё 4 игры - и заслуженный отдых и восстановление!
+18
-6
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nick-basil
Новак - старая лиса.
+5
-5
0
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